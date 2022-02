Alcalde Jadue y quinto retiro de fondos AFP: "Nunca he sido partidario de los retiros"

El excandidato presidencial del Partico Comunista calificó la medida como una “pésima política pública”, pero dijo que el futuro gobierno debería estar abierto a discutirlo si es necesario.

El alcalde de Recoleta y uno de los líderes del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, se volvió a mostrar en contra de un eventual quinto retiro de los fondos de AFP, que ha sido propuesto por algunos parlamentarios, aunque dijo que habría que analizar la situación del país, en caso de que las condiciones de la pandemia así lo ameriten.

El excandidato presidencial del PC opinó en la línea de lo que ha dicho el Presidente electo, Gabriel Boric, quien dijo que los retiros de fondos de pensiones no son parte de su programa de gobierno, aunque llamó a estar abiertos a discutirlo si es necesario.

“Yo también me oponía a los retiros. Era absolutamente contrario a que el costo de la crisis la pagaran las mismas personas con sus ahorros. Lo que va a ser difícil explicarle a la gente ahora es que la misma coalición que votó los cuatro anteriores ahora diga que no”, dijo Jadue en conversación con Tu Día de Canal 13.

“Yo lo he dicho en todos los tonos, nunca he sido partidario de los retiros. Es una pésima política pública y es la política pública más neoliberal que existe, pero cuando usted tiene un gobierno que no entiende nada la dimensión de la crisis y se dedica hacer negocios y deja botada a las familias, lo único que queda es echarle mano a lo que hay”, añadió.

El alcalde de Recoleta comentó también la nominación de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda del Gobierno de Boric, quien ha sido un férreo opositor a los retiros de fondos de AFP, e hizo un llamado a analizar un posible retiro, si no se logran hacer los cambios en “un plazo prudente”.

“Yo creo que es un tema que hay que analizar (…) Si no somos capaces de cambiar significativamente en un plazo prudente las condiciones, nos vamos a tener que abrir a discutir. Porque la gente no va a comprender que la misma coalición que aprobó los cuatro retiros anteriores, no estén disponibles para analizar otro retiro”, expresó.

