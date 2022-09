Ripamonti emplaza a Presidente Boric: Da 72 horas para que Gobierno rechace el proyecto Las Salinas

La jefa comunal sostuvo que de no rechazarse la iniciativa, La Moneda perdería su confianza.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, emplazó al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno para que rechacen la realización del proyecto “Las Salinas”.

De acuerdo con información de La Tercera, la iniciativa “Saneamiento del Terreno Las Salinas", es una inversión de 55 millones de dólares del grupo Angelini, que tiene como objetivo construir un proyecto inmobiliario en terrenos que anteriormente albergaban silos de combustibles .

A pesar de que la planificación cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida en 2020, diversos grupos de la zona han criticado la construcción por la posible emisión de compuestos químicos como el benceno, etilbenceno, xileno, naftaleno, alifático y aldrin.

El comité de ministros votará el lunes 12 de septiembre el futuro del proyecto. La alcaldesa Ripamonti fijó un plazo al Gobierno de 72 horas para que rechacen la propuesta , asegurando que "queremos que Viña del Mar crezca, que este terreno sea saneado, que exista justicia ambiental. Lo queremos, pero no así".

"Yo le digo al Presidente y al comité de ministros que si firmaron como Gobierno nacional el Tratado de Escazú para hacer justicia ambiental realmente, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver en menos de 72 horas este conflicto ambiental ", agregó.

De no rechazarse el proyecto "además de perder nuestra confianza -que todavía la tenemos en usted Presidente y comité de ministros- no se están dando cuenta de que eso fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de Gobierno y no de justicia real y de consideración con la naturaleza".