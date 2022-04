Ángela Vivanco: "Compartimos que se separe el gobierno judicial del tema jurisdiccional"

La vocera de la Corte Suprema aseguró en T13 Noche que le preocupa cómo se implementaría el Sistema de Justicia en Chile. "No da lo mismo las características de cómo será ese órgano", afirmó.

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habló sobre las iniciativas aprobadas en la Convención Constitucional con Álvaro Paci en una nueva edición de T13 Noche.

Una de ellas es el cambio de nombre de Poder Judicial a Sistema de Justicia, iniciativa propuesta hace un par de semanas por la Comisión "Sistemas de Justicias".

La vocera del máximo órgano jurisdiccional afirmó que "nosotros hemos dicho que cuando se produce un cambio de esta envergadura, es muy importante que ciertos principios que han estado siempre presentes en todos los estados democráticos, particularmente en relación a la administración de justicia se mantengan".

Ángela Vivanco manifestó su preocupación sobre cómo se implementaría el Sistema de Justicia en Chile.

"Cómo va a ser el Gobierno judicial, qué organismo lo va a desarrollar, en qué términos, con qué facultades, su integración, es un tema que a nosotros nos preocupa. Hemos hecho varias veces presente nuestra opinión sobre esta materia, porque nosotros sí compartimos que se separe el gobierno judicial del tema jurisdiccional, pero no da lo mismo las características de cómo será ese órgano. Ese es un punto que a nosotros nos preocupa", afirmó.

Cambio de nombre de de Poder Judicial a Sistema de Justicia

Sobre el cambio de nombre de que tendría la entidad, Ángela Vivanco manifestó que "la impresión que tengo yo sobre esto es que se le puso Sistema de Justicia para aludir a esta realidad en la que hay una justicia indígena, una del Estado común y establecer que hay variadas líneas".

"Creo que en ese propósito, el quitarle el nombre de Poder Judicial, obviamente da la impresión que se le debilita. Por supuesto yo no creo que haya ninguna intención de hacerlo, pero la realidad es que el escenario parece con un Poder Judicial que puede ser debilitado particularmente si no se toman en cuenta algunos elementos que son muy importantes", señaló.

"Uno de esos elementos es que el Poder Judicial no se politice. Hay una serie de órganos que son políticos, y que es bueno que sean políticos, pero los jueces no pueden ser políticos. Ellos no son candidatos, no son políticos, no responden a partidos ni tienen que estar preocupados de la popularidad. Solo deben preocuparse de su función, que es administrar justicia", señaló.