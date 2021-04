Aniversario RN: Timonel valora “diferencias” en el partido y defiende candidatura de Desbordes

“Quienes nos miran desde afuera dirán que muchas veces parecemos más un conjunto de diferencias, que una sola tropa de coincidencias. Pero quienes formamos parte de esta familia, sabemos que las diferencias son nuestra fortaleza”, dijo el senador Rafael Prohens.

Durante la noche de este jueves, RN celebra su aniversario número 34 a través de vía telemática. La jornada fue inaugurada por el presidente del partido, Rafael Prohens, quien dio un discurso ante 250 dirigentes conectados a través de sus computadores.

El senador de RN, quien ha enfrentado una difícil gestión desde que Mario Desbordes dejó la presidencia de la tienda para asumir como ministro de Defensa, recalcó en la instancia -que hasta el cierre de esta edición se seguía desarrollando-, se refirió a las diferencias que ha enfrentado el partido durante la administración de Sebastián Piñera.

En esta oportunidad, el senador hizo un llamado a la unidad y al diálogo. Esto, justo en momentos de tensión que viven en el bloque de Chile Vamos. Este jueves, de hecho, T13.CL dio a conocer una fallida carta del oficialismo en la que la UDI y Evópoli buscaban hacer una dura autocrítica a la crisis política a raíz de los retiros del 10%, cuestión a la que se opuso RN.

“Querido RN, son 34 años de participación activa en el devenir de Chile, participando en cada etapa de esta historia reciente del país, buscando el diálogo, los acuerdos. ¿Para qué? Para preservar la unidad nacional, para defender la vida, la dignidad de las personas, la libertad en su más amplia expresión…”, comenzó señalando el senador.

En esa línea, admitió: “A ratos no ha sido fácil. Quienes nos miran desde afuera dirán que muchas veces parecemos más un conjunto de diferencias, que una sola tropa de coincidencias. Pero quienes formamos parte de esta familia, sabemos que las diferencias son nuestra fortaleza, porque no tenemos miedo a exponer nuestro pensamiento”.

Pese a eso, Prohens hizo una advertencia: “Pero cuidado, parte de nuestros peores momentos como partido, han sido aquellos pasajes en que nos hemos olvidado que nuestra fortaleza es no olvidar que esas diferencias internas son solo argumentativas, porque hay algo superior que nos une, que es el bien de Chile”.

Sobre la crisis que vive el país y el gobierno, el senador no ahondó demasiado, sin embargo, enfatizó: “A mí no me tomen por ingenuo nunca. Sé que hay problemas que resolver. Sé que no todo lo hemos hecho a la perfección. Pero nómbrenme una sola persona o institución que conozca la receta mágica acerca de como enfrentar esta crisis... ¡No la hay! Para quienes amamos la política, sabemos que esto no es fácil, porque dialogar, ceder, aceptar, nunca ha sido fácil, pero siempre ha sido la única manera de poder avanzar en unidad”.

Finalmente, Prohens entregó su apoyo a los candidatos de las elecciones del 15 y 16 de mayo e hizo un especial reconocimiento. “Quiero agradecer y felicitar a Mario Desbordes, por el gran esfuerzo que está realizando como nuestro candidato a Presidente de la República. Mario representa, sin duda, nuestra capacidad de conectar con la ciudadanía, de entender los dolores de la clase media y de los que más sufren con la pobreza, las carencias, la delincuencia y los abusos”, dijo Prohens.

Este jueves, nuevamente, el vicepresidente de RN, Tomás Fuentes, tensionó a la colectividad pidiendo retirar la candidatura de Desbordes para apoyar a Sebastián Sichel, quien, según la reciente encuesta CEP, consigue una ventaja de un punto frente al exdiputado.

Y agregó: “Mario Desbordes es tan de barrio, que lo conoce de arriba abajo. Y estoy seguro que, junto a él, este partido, enraizado en la clase media, va a ser capaz de liderar un proyecto de gobierno para todo Chile”.

En la instancia se esperaba, además, el discurso de Desbordes.