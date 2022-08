Diputado Celis pedirá a Bolsonaro que asista a comisión de quema del Metro: "Aquí se ven los gallos”

"Voy a pedir formalmente, vía Cancillería, que se invite al presidente Bolsonaro a que nos entregue los presuntos antecedentes que él tendría”, sostuvo el parlamentario.

Durante un debate televisivo, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que "Lula apoyó al Presidente de Chile, que practicó actos de prender fuego al Metro".

Sus declaraciones fueron condenadas desde la Cancillería chilena, donde afirmaron que sus dichos "no se condicen con el trato respetuoso que se deben los jefes de Estado ni con las relaciones fraternas entre dos países latinoamericanos".

Es en este contexto que, el diputado Andrés Celis (RN) aseveró que invitará a Bolsonaro para que participe en la comisión que investiga los incendios en el Metro de Santiago en 2019, instancia de la que es miembro.

“Yo formo parte de la comisión de la quema del Metro y voy a pedir formalmente, vía Cancillería, que se invite al presidente Bolsonaro ​a que nos entregue los presuntos antecedentes que él tendría”, afirmó el parlamentario.

A su vez, Celis condenó las declaraciones del mandatario brasilero, asegurando que es "inaceptable, poco serio y errado".

“No me cabe duda de que lo más probable es que no nos conteste, que no asista, pero lo condeno absolutamente. Cuando la gente dice algo, invitémosla, y aquí se ven los gallos”, agregó el militante de RN.