Bellolio y acusación contra Piñera: "Los diputados insisten en una mentira, es algo muy grave"

El vocero Jaime Bellolio dijo en Tele13 Radio que no ve "ningún problema" en que el gobierno transparente la operación en las Islas vírgenes británicas y a decir cuánto se pagó en impuestos.

La tarde del martes las bancadas de oposición anunciaron una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, por la compraventa de la minera Dominga en el año 2011.

La apertura de un juicio político contra el Mandatario fue rechazada por el gobierno, desde donde se indicó que está "basada en una mentira" y se apuntó además a "razones políticas".

Así lo ratificó el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, en diálogo con Tele13 Radio dijo, donde también dijo que "cuando basan una acusación en una falsedad estamos ante una acción muy grave que busca manchar la elección presidencial y el traspaso en marzo".

En este sentido, precisó que "un grupo de radicales parlamentarios de ultra izquierda, particularmente del Partido Comunista, la instalan [la acusación constitucional] para polarizar, para mentir, para dividir y esas cosas no son aceptables en política".

Y añadió: "Yo sé que estamos en campaña pero eso no significa que todo vale, no significa que puedan hacer cualquier cosa, y cuando basan una acusación constitucional contra un Presidente cuyo eje fundamental es una falsedad, significa que estamos en una acción muy grave. Y ocuparlo solo por un tema político significa que hemos caído en lo más bajo de la política".

En relación a contar con los votos de los parlamentarios oficialistas para rechazar la acusación constitucional contra Piñera, Bellolio declaró que "me imagino que todos los que creen en la democracia, en la justicia, en la verdad, van a estar en contra de una acusación basada en una falsedad. No me podría parecer de otra manera".

Transparentar impuestos

Luego del escándalo que se generó por la mención de Sebastián Piñera en los denominados "Pandora Papers" relacionada a la operación de la compraventa de la minera Dominga y el pago de impuestos en la operación realizada en las islas británicas, el vocero Jaime Bellolio afirmó que el gobierno está dispuesto a transparentar la acción y a decir cuánto se pagó en impuestos.

"Yo no veo ningún tipo de problema que se demuestre cuando se hizo la remesa. Los impuestos no son por la transacción, los impuestos son al final del año que tiene que ver con la empresa misma que es la que hace su declaración de impuestos", expresó.

Agencia Uno Lee También > Pandora Papers: Cómo se articuló la trama de la acusación a Piñera en menos de 48 horas

En este contexto, reclacó que no existen problemas para transparentar la información. "El Servicio de Impuestos Internos ha dicho que lo iba a volver a revisar los antecedentes, no hay ningún problema, no hay absolutamente nada que ocultar en aquello", manifestó.

"Cuando la Fiscalía dice que va a volver a revisar la cuestión, no hay ningún problema porque esos antecedentes estuvieron a la vista del Ministerio Público". cerró.