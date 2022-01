Bellolio: "Me parecería razonable que los parlamentarios mostraran si es que ellos están vacunados"

El vocero de gobierno se refirió a la situación de la diputada Jenny Álvarez (PS) quien dio positivo a Covid-19 sin tener su esquema de vacunación completo.

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a los contagios que se reportaron al interior de la Cámara de Diputados en las últimas horas.

Se dio a conocer que un diputado UDI dio positivo, sumado al caso positivo de la diputada PS Jenny Álvarez, quien no tenía su esquema de vacunación completo .

Desde el PS, junto con desearle una pronta recuperación a la diputada Álvarez, criticaron su decisión personal y realizaron un llamado a la ciudadanía a que se vacune.

Postura similar tuvo el gobierno respecto a este caso. En entrevista con Radio Universo, Bellolio señaló que "el Congreso no puede prohibirle la entrada a un diputado o diputada a la Sala porque así lo mandata la propia Constitución, pero tiene que equilibrarse eso con el debido cuidado y respeto por las personas que están en el entorno nuestro y que si uno no se vacuna expone a mayor riesgo".

"Yo entiendo que hubo personas de esa misma bancada y otros que estuvieron muy en desacuerdo con la política de nuestro país de vacunación, como la comenzamos y luego el pase de movilidad, porque decían que era inaceptable, pero el pase de movilidad es hacerse cargo de que uno es responsable”, añadió.

Consultado sobre si podrían obligar a los parlamentarios a transparentar su situación respecto a sus esquemas de vacunación, señaló que “nosotros como gobierno no podríamos hacerlo".