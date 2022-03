Boric: "Carabineros está haciendo esfuerzos para ponerse en tono con lo que está sucediendo"

El Presidente destacó la gran presencia de mujeres en la institución y señaló que "la gran mayoría de los Carabineros son gente trabajadora y sacrificada".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las labores de Carabineros en medio de su participación en el programa Las Caras de La Moneda, de Canal 13.

Al respecto, el mandatario señaló que "hoy llamé al general Ricardo Yáñez, que es el general director de Carabineros, para agradecerle por lo impecable del cambio de mando. Porque además Carabineros creo que está haciendo esfuerzos para ponerse en tono con lo que está sucediendo".

"Fue una de las pocas instituciones que, en la guardia de protocolo que estuvo frente a la Catedral, presentó un escuadrón paritario . Nuestra primera edecana mujer es carabinera. La persona que manejó el Ford Galaxy fue una mujer. Los carabineros que me han acompañado han tenido un trabajo impecable, un trabajo de lujo", añadió.

No obstante lo anterior, Boric indicó que "eso no quita que haya que hacer una reforma a Carabineros. Yo creo que en estas cosas no pueden pagar justos por pecadores".

"Yo creo que la gran mayoría de los Carabineros son gente trabajadora, sacrificada y que le duele también ver cuando hay algunos que se apartan de la línea, que caen en actos de corrupción o de violaciones graves a los derechos humanos que no se pueden permitir", agregó el mandatario.

Finalmente, recalcó que "yo valoro mucho el profesionalismo y no me cabe duda que vamos a trabajar junto con ellos para mejorar la seguridad de las familias en Chile y para hacer respetar el Estado de Derecho".