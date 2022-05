Boric por continuidad de general Yáñez: "Permanentemente estamos evaluando a todas las autoridades"

Luego de denuncias de policías junto a quienes dispararon en el Barrio Meiggs durante el 1 de mayo, el mandatario afirmó que se está investigando. También señaló que la legitimidad "no se recupera cortando cabezas cada vez que hay problemas".

Luego de los violentos incidentes que terminaron con una periodista independiente baleada durante la conmemoración del Día del Trabajador en el Barrio Meiggs (Estación Central), el Presidente Gabriel Boric comentó la acusaciones de que ese día, algunas de las personas armadas estaban junto a Carabineros.

El lunes el gobierno anunció que investigará las imágenes que muestran a policías junto a los delincuentes y hoy, el mandatario fue consultado en entrevista con radio Cooperativa sobre si la continuidad del general director Ricardo Yáñez está en entredicho.

"Nosotros permanentemente estamos evaluando a todas las autoridades . Recibo día a día peticiones respecto a las diferentes autoridades del Estado", dijo Boric, quien a su vez señaló que está muy interesado en los resultados de la investigación.

"Me interesa sacar adelante la reforma a Carabineros. Me interesa que en Estación Central, se realice una investigación al detalle para saber si existe algún tipo de connivencia (acuerdo) a propósito de las imágenes", agregó.

Continuó el mandatario: "No les quepa duda de que vamos a aplicar una mano dura respecto a estos temas, porque necesitamos recuperar la legitimidad de las policías y no se recupera cortando cabezas cada vez que hay problemas. Cuando sea necesario lo vamos a hacer, que no les quepa duda, pero acá el trabajo es más quirúrquico y de largo plazo que de machete".

Detenido el presunto autor del disparo

La noche de este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor del disparo que hirió de gravedad a una periodista, quien se mantiene hospitalizada.

El sujeto fue capturado tras un allanamiento en una casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en horas de la noche por la Brigada de Homicidios de la PDI.