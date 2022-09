Presidente Boric: "Hay un trauma en los partidos de izquierda al hablar de seguridad"

El Presidente señaló que su sector político suele hablar "de la raíz del problema, pero cuando la cifra de homicidios está creciendo, también quieres una respuesta ahora".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación de la seguridad nacional en medio de la visita oficial que está realizando a Nueva York para participar en actividades en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su participación en el World Leaders Forum de la Universidad de Columbia, el mandatario abordó las principales prioridades de su administración, entre las que se encuentran el combate al crimen y la situación económica.

Presidente Gabriel Boric

Sobre estos puntos, indicó que "uno de los principales problemas que estamos enfrentando en Chile es la seguridad. Y los partidos de izquierda nunca hemos sido capaces de hablar... Solamente hablamos de la raíz del problema, pero cuando la cifra de homicidios está creciendo, también quieres una respuesta ahora. Y tenemos que ser capaces de entregar respuestas".

Del mismo modo, recordó una situación que le tocó vivir mientras era dirigente estudiantil: "Cuando éramos estudiantes, luchábamos contra la policía. Yo fui detenido un par de veces por eso. Y no me arrepiento para nada, porque era una protesta. No cometí ningún delito".

"Pero ahora tenemos otra responsabilidad, y debemos proveer seguridad a nuestra gente. Y eso no es contradictorio. Hay un trauma en los partidos de izquierda al hablar de seguridad, pero tenemos que ofrecer seguridad a nuestra gente", agregó el mandatario.

Por otra parte, Boric subrayó que "además, estamos enfrentando en casi toda América Latina el problema de inflación. El costo de vida está subiendo y subiendo, y hay una gran tentación para intentar de resolver eso con atajos, como imprimir más dinero".

"Nosotros tenemos un gran compromiso con la responsabilidad fiscal . Y sabemos que nos va a tomar más tiempo el recuperar la economía, quizás va a ser impopular, pero sabemos y estoy convencido que para hacer cambios que duren en el tiempo, tenemos que ser responsables en la forma en que gastamos dinero", añadió.

En esa misma línea, aseguró que "esa es una cosa que, al menos en América Latina, no todos parecen estar convencidos y nosotros estamos trabajando en aquello. Entonces la seguridad y el costo de la vida son algunas de nuestras prioridades".