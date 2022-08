Boric tilda de "inaceptables" filtraciones tras detención de Llaitul: "Pido que se investiguen"

El Presidente hizo un llamado a que todas las instituciones estén a la altura de la situación y que las filtraciones las terminan "deslegitimando".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las declaraciones que se revelaron en relación a una asesora de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, quien se comunicó telefónicamente con el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

En este sentido, abordó el hecho que se haya producido una filtración de los audios que fueron recopilados por la Policía de Investigaciones y que se dieron a conocer en medio de la formalización de Llaitul.

Lee También > "Se jura el Che Guevara" y "es un pelele": Revelan audios de Llaitul refiriéndose a Boric y a Kast

Al respecto, el mandatario sostuvo que "acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular, pero lo que sí, pido que se investiguen ".

"Porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a la mismas instituciones", agregó.

Finalmente, en esta misma línea, sentenció que "por favor, cuidemos lo que es de todos ".