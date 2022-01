Boric y límites de su gobierno: “Me importa más llegar a puerto que solo seguir el camino trazado”

El Presidente electo habló con la BBC sobre qué está dispuesto a perder para poder lograr los cambios que busca hacer en el país.

El Presidente electo, Gabriel Boric, dio una larga entrevista, este viernes, a la BBC, en la que se refirió a distintos temas sobre su gobierno y los cambios que espera para Chile. Uno de ellos fue la capacidad de diálogo que espera tener y que tanto está dispuesto a ceder en sus objetivos.

El futuro mandatario fue consultado, entre otros temas, sobre qué está dispuesto a perder para que su gobierno tenga éxito y se logren los avances que pretende.

“Es buena esa pregunta porque en política siempre te preguntan qué es lo que quieres hacer pero no a lo que estás dispuesto a renunciar. Y a mí lo que me importa es mejorar las condiciones de vida de manera sustentable y sostenible en el tiempo de quienes habitan nuestra patria y por lo tanto en eso uno tiene que tener lindes más que fronteras rígidas”, explicó Boric.

"Yo estoy dispuesto a conversar mucho y me importa más llegar a puerto que solamente seguir el camino que me he trazado en un comienzo. Nosotros tenemos una hoja de ruta, pero si nos encontramos con que hay un precipicio en el camino, vamos a buscar la forma de vadearlo, aunque eso haga que el camino sea un poco más largo", añadió.

Desde la coalición de gobierno, y el mismo Presidente electo, han dicho que buscan llevar a cabo el programa de gobierno establecido por Apruebo Dignidad, y que fue apoyado mayoritariamente por la ciudadanía.

Sin embargo, el propio Boric ha dado señales de moderación y de diálogo con distintos sectores más de centro, con el objetivo de tener una base de apoyo más amplia en el Congreso.