Ex ministro Burgos por hackeo a EMCO: "Es una situación de riesgo que se vive permanentemente"

Burgos, quien fue titular de Defensa durante el segundo mandato de Bachelet, aseguró que no ve antecedentes que permitian decir que hay responsabilidad de la ministra Fernández en lo ocurrido.

El ex ministro de Interior y Defensa, Jorge Burgos, se refirió al hackeo de correos electrónicos de Estado Mayor Conjunto (EMCO) que provocó que la ministra Maya Fernández interrumpiera su visita a Nueva York.

Burgos, quien lideró la cartera de Defensa durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, afirmó en Tele13 Radio que "en esa época tuvimos una alerta de la ANI de intento de penetración de nuestras cuentas en Defensa por parte de un determinado país".

"Tomamos las medidas, lo manejamos privadamente porque había que manejarlo así y se tomaron las medidas. Con esto te quiero decir que esta es una situación de riesgo que se vive permanentemente porque hay gente que se dedica a eso", agregó.

Asimismo, el ex ministro aseveró que "al momento en que se detecta el acto intrusivo, probablemente esa información preliminar es verbal diciendo 'ministra, necesito ir a verla urgente porque ha ocurrido un hecho bastante grave que quiero indicárselo en una reunión inmediata'. Eso debiera ser lo normal. Después habrán reuniones de coordinación más formales".

General Paiva, el Jefe de Estado Mayor Conjunto que cayó por hackeo a Defensa

Con respecto a las voces, en redes sociales, que piden la defensa de la ministra Fernández, Burgos recalcó que a su juicio no ve "un antecedente que permitiera decir que hay una responsabilidad directa o indirecta de la ministra de Defensa".

"No sé qué cosas pudieran surgir, pero con lo que hay no me cuadra mucho que haya una responsabilidad que permita analizar que es necesaria como sanción frente a los hechos, la salida de la ministra de Defensa. Creo que sería aventurado decir una cosa así", recalcó.