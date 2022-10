Cadem: Aprobación del Presidente Boric cae a 35% y septiembre se convierte en su peor mes

La aprobación a la gestión del mandatario en La Moneda cayó cuatro puntos en el último mes, en comparación con la entrega anterior de la encuesta.

El domingo se conoció una nueva edición de la Encuesta Plaza Pública-Cadem , la cual revela principalmente que la aprobación del Presidente Gabriel Boric cayó cuatro puntos en septiembre –en comparación con la entrega anterior– convirtiéndose con un 35% en su peor mes desde que asumió el pasado 11 de marzo.

En tanto, un 59% desaprueba la gestión del mandatario en La Moneda, mientras que un 4% no aprueba ni desaprueba y un 2% no sabe o no responde.

Adicionalmente, el estudio abordó el escenario post plebiscito, reflejando una brecha de 10 puntos entre quienes apoyan un nuevo plebiscito de entrada, opción que escaló un punto y llegó a 51% , frente a quienes consideran que es mejor un acuerdo político que permita tener una nueva Convención Constituyente, alternativa que cayó a 41% tras caer dos puntos.

Además, el 71% (+2pts) de los encuestados está de acuerdo con que Chile inicie un nuevo proceso para que el país tenga una nueva Constitución, frente a un 27% (-3pts) que está en desacuerdo.

Asimismo, tras las elecciones del pasado 4 de septiembre, un 49% (-1pto) considera que hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva Constitución. Igualmente, un 49% (+1pto) preferiría que se reforme la actual en lo que sea necesario.

Finalmente, acerca del mecanismo para redactar una nueva Carta Fundamental, un 61% (+3pts) cree que lo mejor sería una convención mixta, conformada en partes iguales por convencionales electos y expertos nombrados por el Congreso, mientras que un 34% (-2pts) piensa que lo más conveniente sería a través de una convención totalmente electa.