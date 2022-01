Cancillería califica de “incorrectas” declaraciones de Desbordes sobre acuerdo de Chile y Argentina

El exministro de Defensa aseguró que una declaración de ambos países pondría en riesgo las fronteras marítimas chilenas.

La Cancillería de Chile calificó de “incorrectas” las declaraciones emitidas por el exministro del mismo Gobierno de Sebastián Piñera, Mario Desbordes, quien aseguró que el actual mandatario firmó una declaración con el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, que pondría en riesgo los límites del país.

“Las afirmaciones del señor Mario Desbordes son incorrectas (…) El apoyo de Chile a los reclamos de soberanía argentina respecto de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes no es una innovación de la declaración presidencial de 2021. En efecto, dicha respaldo, utilizando exactamente las mismas palabras se ha venido formulando en declaraciones presidenciales desde 1992”, explicaron a través de un comunicado.

Agencia Uno Lee También > Bassa ante rechazo a que el FA presida la CC: "Es un argumento forzado y bastante artificial"

“Contrario a lo que señala el señor Desbordes la plataforma continental a la cual Chile tiene derecho en la zona Austral no presenta riesgo de superposición alguno con los espacios marítimos generados por las islas Malvinas”, añadieron.

Desbordes, en conversación con BioBío Tv, aseguró que la declaración de 52 puntos firmada en enero fue rechazada por la Armada de Chile en su momento y esto habría sido advertido al propio gobierno.

“Yo hubiera sido ministro de Defensa, no firmo eso, no, no. La Armada se lo representó al Gobierno, yo lo puedo desclasificar hoy día y de manera muy fuerte. El almirante Leiva (se lo dijo al Gobierno)”, aseguró.

Desde el Ejecutivo rechazaron tajantemente las declaraciones del ex ministro y exdiputado de Renovación Nacional.

“El señor Desbordes parece sugerir que Chile debió haberse limitado a respaldar la pretensión de soberanía sobre las islas solamente, dejando atrás casi 30 años de práctica diplomática nacional, y excluyendo los espacios marítimos que estas generan. Esto podría implicar que para quien emitió dicha opinión existirían islas que no generan espacios marítimos circundantes, lo que no solo carece de fundamento a la luz del derecho internacional del mar, sino que además resultaría perjudicial para los intereses de Chile”, recalcaron desde el gobierno.

“El tratado de paz y amistad de 1984 entre Chile y Argentina no contiene un ‘punto G’ como el que refiere el señor Desbordes, el punto final es el punto F y se encuentra lejos de cualquier riesgo de superposición con los espacios marítimos circundantes de las Islas Malvinas aludidos en la declaración de 2021”, agregaron.