Carmen Hertz y nominación de su hijo en España: "Es inaceptable el tono empleado por el cónsul"

La diputada se refirió a la designación de Germán Berger como agregado cultural y la controversia que se generó por buscar residir en Barcelona y no en Madrid.

La diputada Carmen Hertz (PC) se refirió a la polémica en la que se vio envuelto su hijo, el periodista y ex director de la Secom en La Moneda, Germán Berger Hertz.

Esto, luego que Berger fuera designado como agregado cultural en España y hubiese solicitado instalarse en Barcelona, a pesar que la capital es Madrid.

Lee También > Nombramiento de ex director de Secom e hijo de diputada como agregado cultural desata controversia

Dicha petición generó una serie de cuestionamientos por parte del cónsul en Barcelona, quien en una carta a las autoridades de la Cancillería chilena señaló que "el independentismo catalán puede usar ese argumento en beneficio de su causa política, lo que no se condice exactamente con los intereses de nuestra política exterior".

Sobre este punto, Hertz afirmó que Berger buscará ejercer su cargo "con sede en Barcelona, cuestión que no es primera vez. En varias ocasiones ha sido así".

A su vez, aseguró que "la lectura del currículum del periodista Germán Berger da cuenta por si solo de las credenciales que tiene para ser agregado cultural".

"En segundo lugar, no voy a aceptar vetos a los hijos de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Basta del maltrato, eso no es aceptable", agregó la parlamentaria.

En esa misma línea, cuestionó "las operaciones políticas miserables y mezquinas como es esta. Esto que está ocurriendo ahora es una operación política, y quienes la fraguaron tendrán que dar cuenta de ello y saber cuál es el objetivo que tienen".

Consultada sobre los dichos del cónsul, Hertz sostuvo que "aún si estuviera molesto porque no se le notificó personalmente, a mí me parece inaceptable el tono empleado en la misiva y que lo haya hecho público. Y además no se necesita el parecer del cónsul para la designación de un agregado cultural que lo hace el Presidente de la República".