Cataldo y críticas por su designación: "No está en mi cuestionar si era un premio de consuelo o no"

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC) se refirió a las críticas que se produjeron en su contra luego del cambio de gabinete realizado por el Presidente Gabriel Boric el pasado 6 de septiembre.

Esto, luego que durante la jornada se anunciara su designación como nuevo subsecretario del Interior en reemplazo de Manuel Monsalve.

A pesar que La Moneda comunicó la modificación en la cartera, minutos luego de su nominación se dieron a conocer antiguos tuits suyos en los que se refería en duros términos a Carabineros . En este contexto, finalmente el Ejecutivo dio marcha atrás con la designación y finalmente Cataldo se convertiría en el nuevo subsecretario de Desarrollo Regional.

En este contexto, la autoridad de gobierno abordó lo ocurrido en un punto de prensa que realizó en el Congreso. En este punto, sostuvo que "yo, en general, desdramatizo la situación. Uno siempre está a disposición de la necesidad del Presidente y del gobierno".

"Él me convocó a asumir como subsecretario de Educación, con una cartera bastante compleja y acontecida en términos administrativos, bien delicada. Creo que habíamos hecho un buen trabajo hasta ahora con el ministro Ávila y luego nos convocan para asumir otro desafío"m agregó.

Del mismo modo, aseguró que "obviamente uno siempre está a disposición de las necesidades del gobierno, y si él me convoca para asumir otras labores, o incluso para dar un paso al costado y salir, es lo que corresponde. Por lo tanto, no está en mi cuestionar si era correcto o no era correcto, si esto era un premio de consuelo o no ".

"El Presidente toma las decisiones que a él le parecen más correctas, sin presiones, sin mediar objeciones de ningún tipo por parte de nadie, ni de los partidos, ni de quienes nos toca asumir esas tareas (...) Yo no lo asumo como algo personal. En el sentido de que la responsabilidad de quienes estamos en la política, ya sea desde el Congreso o del gobierno, es construir puentes, es establecer espacios de diálogo, es cruzar el puente si es necesario", añadió.

Consultado sobre los controversiales tuits, Cataldo enfatizó que "yo creo que no se trata de los tuits. Eso es reducir el problema. Son tuits de hace 11 años, en un contexto no solo del país sino que de uno mismo como persona. Han pasado 11 años y me ha tocado ser subsecretario, asesor legislativo, me ha tocado cumplir diversos roles en la política".

"Por lo tanto, creo que uno no puede mirar esto anacrónicamente. Yo entiendo que no se tratan de los tuits , entiendo que se tratan de otras cosas más significativas, como aquellos que me cuestionaron por la inexperiencia, sin conocerme", subrayó el subsecretario.

A su vez, indicó que "también me quedo con el otro elemento de que un comunista llegase a cumplir la labor de ser subsecretario del Interior. Y eso me parece que quizás es lo más importante de aquellos que cuestionaron mi labor".

"Pero yo estoy a disposición de lo que el Presidente nos convoca a cumplir. Lo desdramatizo, lo despersonalizo y me parece que el llamado es a estructurar caminos, puentes o espacios de diálogo, y así avanzar en lo que le importa a la gente. A la gente no le importa si está Nicolás Cataldo o Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior, a la gente le importa que sus problemas se vayan solucionando", sentenció.