Cecilia Pérez sobre el presidente Sebastián Piñera: "Es el mejor vocero del gobierno"

El pasado viernes, la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló que no le preocupan las críticas que vienen desde su coalición y que no se siente opacada tras el protagonismo que ha tomado recientemente el Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con La Tercera, Pérez se refirió a la caída de diez puntos del gobierno en las encuestas y las críticas al comité político de La Moneda, afirmando que siempre han habido problemas al interior del comité.

"Muchos de los que hoy día opinan, lo hacen bajo esa premisa. Pero no se dan cuenta de que nosotros somos un equipo. Nos conocemos desde el primer gobierno y luego trabajamos cuatro años con el Presidente Sebastián Piñera en su fundación. Aquí, cada uno cumple un rol y seguimos teniendo claro quién es nuestro líder", señaló la ministra.

En relación al creciente protagonismo que ha tomado el Presidente Piñera, Pérez asegura que su rol como ministra vocera de gobierno, no se siente opacado, ya que "el líder de nuestro gobierno es el Presidente y, por lo tanto, él es nuestro mejor vocero".

"No me siento debilitada ni invisibilizada con esas críticas que hacen. Me siento muy apoyada, agradecida y comprometida con el líder con el que he trabajado los últimos años de mi vida", aseguró Pérez.