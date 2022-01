Chile Vamos quita piso a idea de Chahuán de presentar gabinete alternativo: "Es idea de él"

Mientras María José Hoffmann (UDI) aseguró que "no podemos partir poniendo condiciones de 'gabinete en las sombras'", Andrés Molina señaló que "es una idea de él, no es una idea de Chile Vamos".

El Presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con los integrantes de las directivas de los partidos de Chile Vamos.

La semana pasada se dio a conocer que Boric extendió una invitación a los timoneles de partidos oficialistas en el marco de las conversaciones que está sosteniendo con distintas autoridades nacionales, entre los que se encuentran las directivas de la UDI, RN, Evópoli y el PRI.

En este sentido, hasta su despacho en "La Moneda chica" arribó el presidente de la UDI, Javier Macaya, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, y el presidente de Evópoli, Andrés Molina.

A su llegada, junto con agradecer la instancia propiciada por el Presidente electo, se refirieron a la propuesta del presidente de RN Francisco Chahuán de presentar un " gabinete alternativo " de ministros, que fiscalicen a sus contrapartes en el gobierno.

Al respecto, Macaya sostuvo que "no es algo que hayamos conversado. No he profundizado con Francisco respecto a aquello. Yo creo que los gobiernos agradecen cuando haya una buena fiscalización, y eso implica que la oposición sea fiscalizadora. Pero a mí me parece que lo que corresponde es tener una reunión sobre temas urgentes".

Por su parte, María José Hoffmann afirmó que "no podemos partir poniendo condiciones de 'gabinete en las sombras'. Esa es una idea del senador y bueno, que la practique. Nosotros queremos con la mejor disposición a construir y a poner los temas que nosotros creemos que son relevantes".

A su vez, el secretario general del PRI, Diego Berríos, afirmó que "es una idea innovadora, pero dentro de Chile Vamos no se ha conversado de manera oficial".