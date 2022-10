Claudio Orrego: "Chile no resiste un día más sin un pacto por la seguridad"

"Si no hay un aumento significativo de políticas y recursos al tema de seguridad, este Gobierno no va a ser capaz de cumplir nada en su programa, y al revés, le va a terminar entregando en bandeja el gobierno a la extrema derecha", afirmó.

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que Chile necesita un pacto para la seguridad, además de que siente desconfianza con la derecha con respecto al nuevo proceso constituyente y los acuerdos que se buscan para entregar una nueva Carta Magna al país.

En entrevista con Sábado de El Mercurio, el militante del Partido Demócrata Cristiano afirmó que su opción de votar Apruebo responde a que cree que "una gran mayoría de los chilenos quería una nueva Constitución con cosas importanes del texto que se propuso, pero sin sus excesos".

"Algunos optamos por un Apruebo para reformar, otros por un Rechazo para reformar. No me siento equivocado, entre otras razones, porque siempre creí que iba a ganar el Rechazo", añadió.

"Siempre he tenido desconfianza en que la derecha vaya a cumplir su palabra, y me parecía que el camino más cierto de tener una nueva Constitución, sin los excesos, era aprobarla y después reformarla", explicó Orrego.

El ex intendente de la capital en el segundo mandato de Michelle Bachelet, entregó sus tres razones por las que, según él, veía venir el triunfo del Rechazo que consideró "absoluto, categórico e inapelable".

"Yo tenía la convicción de que iba a ganar el Rechazo por tres razones. Primero, por una evaluación del estado del país, que en materia de seguridad e inflación es lamentable. Segunda, por una Convención plagada de excesos y de intolerancia. Y tercero, un texto que tenía vacíos y excesos, que lo hicieron indigerible para la mayoría del país", expresó.

Seguridad, la clave en la agenda del Gobierno de Boric

Claudio Orrego cree que el actual mandato de Gabriel Boric en La Moneda pasa por una era donde se creen dueños de la verdad.

"Todavía están en una etapa donde, primero, se creen demasiado poseedores de la verdad, y les cuesta escuchar una verdad que es distinta y tienen que adecuarla para que no sea tan dura: ¿Por qué la gente votó distinto a "la verdad"?. Porque o no es suficientemente ilustrada, o no leyó el texto, o fue víctima de una campaña de desinformación ".

"Pero les cuesta aceptar una cuestión que es del porte de la Cordillera de los Andes. Y cuando alguien te dice que no, no es no. Y lo otro es esta idea de que todo lo que se hizo antes estaba mal hecho, que todos éramos cómplices del neoliberalismo, etc. Y hoy están en el Gobierno y tu dices okey, construyan igualdad po'. Hagan más camino, y de repente te das cuenta que otra cosa es con guitarra", sumó.

"Chile no resiste un día más sin un pacto por la seguridad", señaló el Gobernador, que ve con buenos ojos la llegada de Carolina Tohá al Ministerio del Interior, con la cual ya tuvo una reunión donde "hablamos bien descarnadamente, lo que me parecía bien y lo que no me parecía tan bien".

"Cada vez que se les quita el respaldo a los carabarineros tenemos más espacio para los delincuentes en la calle. Ahora, respaldar no significa cheque en blanco. Pero en cualquier lugar del mundo hay una protección porque se entiende que la policía representa al Estado", precisó.

"La agenda social y de transformación del Gobierno está subordinada a lo que pueda hacer en seguridad. Si no hay un aumento significativo de políticas y recursos al tema de seguridad, este Gobierno no va a ser capaz de cumplir nada en su programa, y al revés, le va a terminar entregando en bandeja el gobierno a la extrema derecha".