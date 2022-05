Comisiones unidas de Medio Ambiente y RR.EE. del Senado aprueban Acuerdo de Escazú

El proyecto deberá ser discutido y votado este martes en la Sala de la Cámara Alta del Senado.

La tarde de este lunes, las comisiones unidas de RR.EE. y Medio Ambiente del Senado ratificaron el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú .

El tratado fue aprobado por siete votos a favor y dos abstenciones, y permite un acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en ambas zonas.

🔴Aprobado Acuerdo de Escazú en comisiones unidas de RREE y Medio Ambiente del Senado, por 7 votos a favor y 2 abstenciones!!!#Seguimos #FirmaEscazú🌱✊🏽 pic.twitter.com/UdMf5ea2bx May 30, 2022

Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente, afirmó que esta es una "muy buena noticia para el país" y que se debe destacar que “profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado y que de esta manera podamos tener mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que estamos enfrentando: la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación y también la crisis social”.

Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, aseguró que "hoy hemos aprobado el Acuerdo de Escazú, con declaraciones interpretativas que solicitamos en su momento: primero que no ceden soberanía; segundo, que no nos someten a tribunales internacionales y tercero, dejando constancia que es un tratado no autoejecutable, vale decir, que requiere la aprobación de norma interna para que pueda tener aplicación”.

“Hoy día estamos estableciendo herramientas para proteger la biodiversidad y el acceso a la información es pública, es un aporte importante y estamos muy orgullosos de que nuestras advertencias fueran recogidas por el Ministerio de Ambiente Ambiente y la Cancillería”, señaló.

Aprobando Acuerdo de Escazú en comisiones Jnidad de RREE y M Ambiente .Se incorporaron tal como solicitamos las declaraciones interpretativas en que consta que no estamos cediendo soberanía,ni sometiéndonos a tribunales internacionales,y que no sea un tratado auto ejecutable pic.twitter.com/TX2w3TSCol — Francisco Chahuán (@chahuan) May 30, 2022

Ante la discusión que generó la noticia entre algunos parlamentarios, la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Paulina Núñez, afirmó que “la discusión, revisión y acuerdos que se han tomado en esta instancia han servido para despejar las legítimas dudas que pudieron existir en parlamentarios desde 2018 a la fecha. Yo no quiero detenerme en por qué no lo firmamos antes, sino expresar confianza en que mañana también tengamos una aprobación mayoritaria en el pleno del Senado”.

“Quedó zanjado quién resuelve las controversias que puedan existir entre los Estados y eso es súper importante porque fue una de las mayores dudas durante todo este tiempo. No estamos ratificando que sea una Corte Internacional de Justicia a un arbitraje internacional quien resuelva, sino que, al contrario, ante un eventual conflicto es el diálogo y la negociación lo que se utilizará para resolver diferencias. En una declaración interpretativa quedó establecido que solo si expresamente se ha acordado que nos someteremos a un arbitraje se hará de esa manera”, agregó.

El proyecto deberá ser discutido y votado este martes en la Sala de la Cámara Alta del Senado.

