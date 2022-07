CPC rechaza declaraciones sobre “sabotaje” de Héctor Llaitul y pide al gobierno “reaccionar”

El líder de la CAM aseguró que la propiedad del grupo es hacer un “sabotaje dirigido a máquinas” y no a personas.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) rechazó, a través de un comunicado público, las declaraciones emitidas por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien aseguró que el objetivo del grupo es “canalizar la violencia hacia el sabotaje de máquinas”.

“Rechazamos categóricamente las afirmaciones del dirigente de la organización Coordinadora Arauco Malleco, en cuanto constituyen una grave amenaza al estado de derecho, la seguridad y el orden público”, dijeron desde la CPC.

Agencia Uno - Presidente Gabriel Boric Lee También > Boric tras dichos de Llaitul: "Si alguien reconoce vínculos con ilícitos, tiene que ser investigado"

“Cuando una persona que es el líder de una organización involucrada en numerosos hechos de terrorismo y violencia señala de manera pública que realizará acciones de sabotaje contra la propiedad privada, corresponde que el gobierno y los organismos del Estado correspondientes, reaccionen en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas sus amenazas”, añadieron.

En entrevista con el sitio Werken Noticias, Llaitul se refirió a los últimos ataques ocurridos en las regiones del Biobío y La Araucanía y descartó que ellos ataquen a personas, sino que enfatizó en que sus acciones se dirigen a las máquinas forestales.

“La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias (…) nosotros respetamos a los trabajadores, respetados su vida y les explicamos que el problema no es con ellos”, aseguró.

“Nosotros no podemos andar quitando la vida, no hacemos acciones de aniquilamiento, a pesar de tener identificados esbirros al servicio del poder y que han cometido crímenes en contra de la causa mapuche. Tampoco podemos ajusticiar a yanaconas porque no va con nuestra ética”, agregó.

Desde la CPC acusaron que las palabras del líder de la CAM constituyen “una amenaza terrorista” y pidieron al Gobierno de Gabriel Boric que se tomen acciones en contra del líder de la organización.

“La incitación abierta del señor Llaitul al uso de la violencia para el logro de los objetivos de su organización, constituye en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia que ello amerita, para evitar nuevos hechos de violencia contra personas y bienes”, explica el comunicado del gremio presidido por Juan Sutil.

“La extrema gravedad de las declaraciones del dirigente de la organización violentista CAM exige que el gobierno actúe de manera urgente para proteger la vida de las chilenas y chilenos; es su responsabilidad”, complementa.