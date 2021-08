Cristián Cuevas: “Lo que la Lista del Pueblo ha hecho conmigo no es aceptable”

“Yo he cumplido. Ellos deberán dar cuenta sobre por qué cambiaron las reglas del juego”, señala la ex carta presidencial de la LDP.

El día lunes 9 de agosto, la Lista del Pueblo designó al dirigente sindical y activista de los derechos de las disidencias sexuales, Cristian Cuevas como su carta presidencial, pero en menos de 24 horas bajaron su candidatura.

En entrevista con La Tercera, Cuevas señala que “el viernes pasado me reuní con ellos en un centro que tienen en Ñuñoa, donde conversamos y les hice ese planteamiento. Dije que podía hacer todos los monos que quisieran, pero antes construyamos para qué vamos a hacer esto” y agrega que: “Tuvimos esa reunión, concordamos una agenda y quedamos de juntarnos para construir el relato y la salida pública”, pero que jamás se habló de primarias.

“Salí de esa reunión ellos comenzaron a tirar tuits que decían que no había candidato, que no había definición. Ahí convocan a una asamblea nuevamente, me llama Mauricio (Menéndez) y le manifesté que me parecía inaceptable, que yo estaba conversando con ellos, que no se daban cuenta de la trascendencia y la importancia de lo que estamos haciendo”, señaló Cuevas.

Lee También > Lista del Pueblo da a conocer a sus precandidatos presidenciales sin Cristián Cuevas

“Lo que han hecho conmigo no es aceptable porque yo estaba en mi casa tranquilo y fueron ellos los que me invitaron. Entiendo lo que está pasando ahí. Es un espacio nuevo. Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política”, expresó la ex carta presidencial de La Lista del Pueblo.

Cuevas emplaza a los dirigentes de LDP para aclarar lo ocurrido ya que: “Yo he cumplido. Ellos deberán dar cuenta sobre por qué cambiaron las reglas del juego”.

Cuevas fue militante del Partido Comunista, Partido Socialista y de Convergencia Social. Es un activista de los derechos de las disidencias sexuales. Además, fue dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).