Cruz-Coke lamenta voto nulo de Briones y lo acusa de desconocer el acuerdo de Evópoli

El ex precandidato presidencial dice no haber votado por José Antonio Kast porque "él representa una involución a lo que yo considero que debiese ser la centroderecha moderna".

El diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke abordó este domingo las declaraciones del excandidato presidencial de su partido, Ignacio Briones, quien afirmó que en el balotaje si bien no votó por Gabriel Boric, tampoco dio su respaldo a la carta de la derecha, José Antonio Kast .

“No lo apoyé porque me parece que lo que él representa es una involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiese pararse una centroderecha moderna”, agregó Briones.

Tras los dichos del ex ministro de Hacienda, , diputado del distrito 10 discrepó rotundamente de sus declaraciones y afirmó que está desconociendo los acuerdos que él mismo suscribió.

"Lamento discrepar de Ignacio Briones, quien está desconociendo acuerdo que Consejo General que Evopoli aprobó por 80% y que totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir.

Apoyo JAK y rechazo a formar parte eventual gobierno fue discutido largamente y votado a favor", aseguró en Twitter.

El diputado siguió el hilo con los siguientes tuits:

Derecho a anular voto es privativo y personal, sin embargo establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca pareciera forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida (2) — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) December 26, 2021

Siendo partícipe activo, dirigente todo este periodo y precandidato presidencial señala que empujará “todo lo que pueda para que Evópoli retome esa senda que fue su inspiración original”.

Conoce Ignacio que esta directiva, de la que no formamos parte, debió asumir producto..(3) — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) December 26, 2021

..de una emergencia, se encuentra hasta Agosto en funciones y ha afrontado los costos del apoyo decidido a militantes que han tenido responsabilidades gubernamentales como es el caso del propio Ignacio, como Ministro de Hacienda, y ha votado conforme a principios partidarios (4) December 26, 2021

Establecer distinciones maniqueas entre evolucionistas e involucionistas no coopera en futuro de proyecto liberal. Siempre es factible analizar pertinencia de decisiones en la medida que no se infravalore la acción de otros o se desconozca compromisos asumidos con responsabilidad — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) December 26, 2021

Por su parte, Briones respondió al parlamentario en entrevista con Mesa Central de Canal 13: “Todas estas decisiones son difíciles, hubo una decisión institucional del partido que no deja contento a nadie. Participé y me hago responsable de aquello. Separo lo que son las decisiones institucionales de las personales, creo que más que buscar culpas, no hay que ser hipócritas”, agregó.