Ignacio Briones: "Me parece que la derecha que representa José Antonio Kast es una involución"

"Parte del fracaso y la derrota importante que tuvo la candidatura de Kast es que si usted revisa su programa, ahí no hay ningún cambio de fondo, no hay nada, no había programa", sostuvo el ex ministro de Hacienda.

El ex candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se refirió a la derrota de la derecha en el balotaje del 19 de diciembre y los desafíos que tendrá Gabriel Boric -especialmente en economía- durante su mandato como Presidente de la República.

En entrevista con Mesa Central de Canal, el ex Ministro de Hacienda dijo que había votado nulo a pesar de que Evópoli apoyaba al candidato presidencial del Frente Social Cristiano: "Siempre he tenido mis reservas respecto a lo que significa la propuesta de José Antonio Kast, me parece que es muy legítima y es notable lo que hizo de construir un partido político, p ero me ha parecido que esa derecha es una involució n ".

“La centro-derecha que a mi me convoca requiere evolucionar, hacerse cargo de las demandas de este nuevo ciclo de Chile que tanto insistimos en mi candidatura y sobre todo ser reformistas y oponernos al status quo”, agregó.

En esta línea, comentó el apoyo de su partido a Kast: “Todas estas decisiones son difíciles, hubo una decisión institucional del partido que no deja contento a nadie. Participé y me hago responsable de aquello. Separo lo que son las decisiones institucionales de las personales, creo que más que buscar culpas, no hay que ser hipócritas”.

Respecto a los resultados del balotaje del 19 de diciembre añadió que "esta elección nos muestra muchos cambios (...) Los jóvenes votaron por paliza en favor de Gabriel Boric y eso nos tiene que decir algo".

"Kast no tenía programa"

El ex ministro de Hacienda afirmó que “las propuestas originales de Evópoli eran juventud, liberalismo, justicia social (...) La agenda original de Evópoli se quedó en el congelador y es tiempo de retomar esos principios fundacionales que son la libertad en un sentido amplio".

“El proyecto de centro-derecha es distinto del de Kast, que es un proyecto de derecha conservadora, que muchas veces ha hablado de la centro-derecha como ‘la derecha cobarde o light’”, sostuvo.

En este sentido detalló que "parte del fracaso y la derrota importante que tuvo la candidatura de José Antonio Kast es que si usted revisa su programa, ahí no hay ningún cambio de fondo, no hay nada, no había programa".

Economía en gobierno de Boric

En el mismo programa, analizó los desafíos que tendrá el futuro gobierno del Frente Amplio, asegurando que respeta su sentido republicano, pero que tendrá que “moderar las expectativas de su programa porque es muy maximalista”.

Respecto a la economía en el mandato del representante de Apruebo Dignidad, sostuvo que "Gabriel Boric sabe que va a tener un escenario económico complejo", agregando que "parte del momento económico en el que estamos es responsabilidad del Frente Amplio por haber impulsado proyectos inconstitucionales como los retiros".

Para finalizar concluyó que cree que "Andrea Repetto sería una excelente ministra de Hacienda, pero entiendo que ella prefirió mantenerse en la academia”.

