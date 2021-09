Cuarto retiro: los costos que empieza a pagar Sichel en medio de creciente desorden oficialista

Que se ha expuesto demás a este tema y que ha tenido un “tono impositivo” son algunas de las críticas que resuenan en Chile Vamos en torno a su candidato presidencial independiente. El nuevo 10% ha tensionado la relación Sichel-RN, pues en ese partido hay varios desacoplados que lo aprobarán. Chahuán, de hecho, ya le pidió al abanderado moderar el tono. ¿Qué tan altos son los costos para Sichel? “No es bueno que él tenga una posición de ganar o perder, porque en uno u otro caso creo que puede tener consecuencias políticas”, dice el diputado RN Andrés Longton.

De lunes a miércoles de esta semana, el candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, ha abordado de manera extensa el cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP, proyecto de ley que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

La razón más atingente para referirse a este tópico de manera recurrente es que diputados de RN se han mostrado públicamente a favor del cuarto 10%, pese a que Sichel les ha pedido rechazar la medida. Incluso, el presidenciable, semanas atrás, había condicionado su apoyo en la campaña parlamentaria a este voto en la Cámara.

Jorge Durán, diputado RN, por ejemplo, el pasado 19 de agosto, se reunió con Sichel para abordar los efectos negativos de un cuarto retiro. No obstante, pasaron 19 días y entonces el parlamentario salió a anunciar su nuevo apoyo a este 10%. Durán, así, se sumó al anuncio que realizó el jueves pasado la diputada de su partido Paulina Núñez sobre votar a favor de este retiro, posición que sorprendió a la mesa de RN y al comando de Sichel, pues, recalcan, Núñez se había comprometido a rechazar el proyecto de ley.

El panorama se ha puesto más complejo si se considera la opinión crítica de buena parte de la coalición Chile Vamos: el “tono impositivo” del candidato en este tema. Y en momentos en que, además, el gobierno presentó este lunes una ley corta de pensiones como un intento de freno al cuarto 10%, pese a que ministros han intentado desestimar que esa iniciativa sea en respuesta a estos retiros.

Desde la semana pasada que en el bloque se comenta sobre el test de fuerza que será para Sichel y su liderazgo el eventual rechazo de este nuevo retiro de fondos previsionales. Y dado que la votación en Sala en la Cámara ya se extendió para al menos dos semanas, en el bloque temen que este nuevo 10% termine por fraccionar la relación entre el candidato independiente y los partidos.

Sichel y RN: una relación compleja

“Bastaba con que diera su opinión una o dos veces, pero no veinte veces, todos los días; se ha expuesto demás”, analiza sobre Sichel, en privado, un diputado de Chile Vamos que está en contra de los retiros de fondos.

Justamente en el sector ya se intenta calibrar cuántos costos podrá traer esta tensión constante entre Sichel y partidos por el cuarto retiro.

Este martes, el candidato intento dar cuenta de una opinión menos tajante. “Yo no tengo dogmas con los retiros, creo que a veces pueden ser útiles y a veces no”, dijo ese día en Mega.

Este miércoles, en tanto, volvió a marcar distancia con los partidos. “Yo no voy a estar capturado por el Partido ‘X’ o ‘Y’ o por el parlamentario ‘X’ o ‘Y’, quiero tener la legitimidad de poder decir que al menos defendí una posición”, dijo, al tiempo que recalcó: “Yo no siento en juego mi liderazgo con esto, al revés, siento que la credibilidad del sistema político está en juego”.

Y luego disparó a RN. “No me debo a ningún partido y no me molesta si un partido hace o se desordenan los parlamentarios, mal está el presidente de ese partido de no tener la capacidad de ordenarlo, pero en mi caso, siendo independiente, tengo la libertad de hacer una cosa: decir saben qué, a toda la clase política, estamos equivocados en el camino que estamos tomando”, señaló Sichel. “Voy a tener la mejor relación del mundo posible con los parlamentarios, -continuó señalando- pero cuando estén equivocados no voy a recibir una orden de partido o de alguien me diga ‘no lo diga por favor, porque nos hace mal, porque nuestro partido va a sacar menos votos’. Eso sería traicionar mi independencia”.

Desde el comando, en privado, han reparado en que la mesa de RN no ha contactado directamente a los diputados para evitar un nuevo desbande oficialista, cuestión que ocurrió en los tres retiros interiores y que terminó con una de las crisis más grandes de la centroderecha.

“Hasta el momento no he recibido ninguna llamada por parte de la mesa directiva de RN para pedirme votar en contra del cuarto retiro, y espero que no sea así puesto que yo milito en un partido político donde los parlamentarios ejercemos nuestro derecho de defender y representar a la gente de nuestro distrito. No estamos en una secta”, dice a T13.CL el diputado RN Eduardo Durán, quien este martes también anunció su voto a favor del cuarto 10%.

La polémica no quedó ahí y el propio presidente de RN, Francisco Chahuán, salió a responder al candidato.

“A nuestro candidato presidencial, le quiero decir que las preocupaciones de su campaña son las suyas y las de liderazgos del partido son las nuestras. Si bien tenemos una coalición que lo apoya, es complejo incorporarse en las dinámicas de los partidos democráticos, que tienen debates internos y resuelven persuadiendo y convenciendo, no imponiendo”, aseguró Chahuán.

En ese sentido, el senador recalcó que Sichel debe concentrarse “en los temas de programa de gobierno, de alternativas para Chile, moderando los tonos; y los partidos tendremos que hacer nuestra tarea de conducir para no tener un cuarto retiro de fondos previsionales”.

La apuesta por el Senado

El diputado Jorge Durán este miércoles anunciaba públicamente desde el Congreso que habría hasta ahora 18 votos oficialistas a favor del cuarto retiro, una sorpresa si se considera que se contaban a 10. La oposición, en ese sentido, necesita de 11 respaldos de Chile Vamos para aprobar el proyecto de ley.

Así, desde esta mañana, el ambiente era pesimista en el bloque: el cuarto retiro se aprobaría, al menos en la Cámara, decían con pesar. En el propio comando también tienen ese análisis.

En paralelo, en el gobierno -específicamente desde la Segpres- insistieron en que se votara en Sala esta semana el cuarto retiro, para disipar ya las dudas, no obstante, el propio presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), desestimó esa opción.

Desde ese punto de vista ahora la apuesta de que el cuarto retiro se caiga sería el Senado. “Yo quiero asegurar: no va a haber cuarto retiro. En el Senado no van a estar los votos, ni siquiera de senadores de oposición”, dijo este miércoles Chahuán.

En ese sentido, cercanos a Sichel afirman que al final del día pesará si es que prospera o no el cuarto retiro, más allá de si se efectivamente se dan algunos votos oficialistas. Pero otros recalcan que los costos ya se están pagando, sobre todo con esta tensión constante con los partidos.

“No es bueno que él (Sichel) tenga una posición de ganar o perder, porque en uno u otro caso creo que puede tener consecuencias políticas”, ya adelantaba el diputado RN Andrés Longton, este martes, en Tele13 Noche.

“Sichel ha intentado hacer del cuarto retiro una causa, pero una causa no solo en sí misma por el tema previsional, sino una causa para marcar un liderazgo en su coalición, cosa que es muy compleja”, opina en T13.CL, en tanto, el director de Criteria, Cristián Valdivieso. Y agrega: “Los costos de pretender tener una causa para ordenar y marcar un liderazgo claro en su coalición pueden ser altos, porque no solo puede quedar debilitado dentro de su coalición, sino que da una señal de desgobierno, que es lo que le pasó a Sebastián Piñera con sus parlamentarios”.

Con una votación del cuarto retiro al menos en dos semanas más, en Chile Vamos recalcan que Sichel debe tomar distancia del tema para evitar mayores tensiones con los partidos. “Y cambiar radicalmente el tono”, enfatizan.

Lo que va de semana, comentan, es para “el olvido”, pues justamente los focos estaban puestos en la Convención Constitucional, sin embargo, Sichel apuntó desde el domingo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con temas “desafortunados” como el título universitario o la paternidad. ¿Quién ha estado en el foco de la polémica?