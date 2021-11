Cuarto Retiro: Mesa del Senado propondrá votar el proyecto la próxima semana

La presidenta de la Cámara Alta señaló que no hubo acuerdo de todos los comités parlamentarios para poner el proyecto en tabla, por lo que presentará una propuesta que sea votada por la mayoría de los comités.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, señaló que no hubo acuerdo por parte de los comités parlamentarios para poner en tabla a la brevedad la votación del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales.

Para que fuera puesto en tabla esta jornada, la mesa de la Cámara Alta debía contar con el apoyo de todos los comités, lo que finalmente no ocurrió.

Por este motivo, la senadora afirmó que mañana propondrá a los comités votar el retiro el próximo martes 9 de noviembre , lo que deberá ser aprobado con mayoría simple.

Rincón señaló que "como ustedes vieron, no se ha logrado constituir acuerdo sobre los temas pendientes".

"Mañana, nosotros como mesa, vamos a hacer una propuesta en reunión de comités para la votación de la próxima semana. Como mesa, vamos a proponer la votación del cuarto retiro para el próximo martes", setenció.

El proyecto debe ser votado en general en la sala del Senado antes de volver a la Comisión de Constitución, donde se votará en particular con las indicaciones que se le presenten.

Posteriormente, el proyecto se votará en particular en la sala. Es en este punto que el proyecto enfrenta un complejo escenario, luego que varios senadores de oposición señalaran que no aprobarán la iniciativa en particular si es que no se introducen indicaciones para mitigar los efectos económicos.