Cuenta Pública: Boric pide colaboración al Congreso para avanzar a prohibición total de armas

"Hemos visto lo que pasa en otros países, no permitamos que nos pase en Chile, no permitamos que nos pase en Chile", recalcó el Mandatario durante su primera Cuenta Pública.

El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, le solicitó colaboración al Congreso Nacional para avanzar en la prohibición de armas en Chile e hizo referencia a "lo que pasa en otros países".

Durante su primera Cuenta Pública, Boric señaló que "la violencia armada no será tolerada en nuestro país y por eso nuestro programa 'Menos Armas, Más Seguridad' propone la limitación radical de su acceso legal".

"Desde ya le solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas , prohibición total de la tenencia de armas", recalcó.

En ese sentido, el Mandatario apuntó a que "hemos visto lo que pasa en otros países, yo sé que hay algunos que no aplauden cuando decimos esto... hemos visto lo que pasa en otros países, no permitamos que nos pase en Chile, no permitamos que nos pase en Chile".

Asimismo, afirmó que "este proyecto de ley que presentaremos prontamente al Congreso tiene el deber de fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización. De igual forma, y en conjunto con las instituciones policiales, vamos a incrementar las fiscalizaciones para desbaratar a las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de armas. Un Chile sin armas es un Chile más seguro".