Jadue y proyecto del gobierno para un tercer retiro: “Llega tarde y con una indolencia brutal"

El candidato presidencial del Partido Comunista (PC) criticó que el gobierno presentara una nueva normativa, en lugar de la que ya fue despachada del Congreso.

El alcalde de Recoleta y recién proclamado candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, cuestionó al gobierno por presentar un nuevo proyecto para el retiro de fondos de pensiones y reemplazar así el que ya fue despachado en el Congreso, con amplio apoyo del oficialismo y de la oposición.

“Llega tarde, pero además llega de manera insuficiente y con una indolencia que es brutal. El tercer retiro está listo para ser promulgado”, dijo el edil de Recoleta.

Durante la noche del domingo, el gobierno anunció el envío al Congreso del proyecto que propone un mecanismo para ejercer un tercer retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos de pensiones, con reintegro por parte del Estado y de los empleadores a las AFP.

T13 Lee También > Tercer retiro: Las diferencias entre el proyecto aprobado por el Congreso y el del gobierno

Además, la propuesta incluye un bono de 200 mil pesos para aquellos que ya no tengan fondos de pensiones que retirar, producto de los anteriores retiros, lo que lo diferencia con la normativa que fue aprobada en el parlamento.

“Ustedes saben que nunca he sido partidario del proyecto porque me parecía absurdo que fueran los trabajadores y trabajadoras quienes pagaran de sus propios bolsillos el costo de esta crisis. Pero hay algo que no podemos dejar de desconocer, que tenemos un gobierno indolente que ha llegado siempre tarde y siempre mal, con letra chica”, explicó.

“El gobierno optó por bloquear este salvavidas que es el tercer retiro y por alargar a pesar de que hoy la gente lo está pasando mal”, agregó.

Proclamación como candidato

El Partido Comunista (PC) proclamó a Daniel Jadue como su candidato presidencial el pasado sábado y se sumó a los precandidatos de la oposición que buscan ocupar el sillón en La Moneda.

El actual jefe comunal hizo un llamado a la oposición a una primaria amplia en la que participen el resto de los precandidatos; Paula Narváez (Partido Socialista), Gabriel Boric (Convergencia Social), Carlos Maldonado (Partido Radical), Heraldo Muñoz (PPD), Pamela Jiles (Partido Humanista) y Ximena Rincón (Democracia Cristiana).

“Lo que hemos dicho es que queremos la primaria con todas y todos. Que si esto no sale, queremos una primaria con el bloque anti neoliberal; y que si esto no sucede iremos a una primaria dentro de nuestro bloque, Unidad para el Cambio; o si no, llegaremos directamente a la primaria”, detalló.

“El Partido Comunista no sólo ahora, sino que como lo ha hecho siempre (...) vamos a votar por quien enfrente a la derecha, porque efectivamente todos entendemos que si acá un candidato que no es de derecha pasa a la segunda vuelta y tiene el apoyo de todos, somos mayoría y podemos evitar algo que sería nefasto para Chile”, añadió.