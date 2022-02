Delgado destaca reunión con Siches y explicó trabajos en zanja de Colchane: "Es una mantención"

El Ministro del Interior destacó que fue una reunión de "un muy buen tono y buen ánimo" y aclaró los trabajos que se están realizando en la zanja fronteriza en Colchane.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se reunió la mañana de este lunes con la futura jefa de esa cartera, Izkia Siches.

Se trató de la primera de una serie de reuniones bilaterales que sostendrán las actuales autoridades con los ministros que asumirán el próximo 11 de marzo , junto al presidente electo Gabriel Boric.

En la cita, Delgado destacó que fue una reunión de "un muy buen tono y buen ánimo" y aclaró los trabajos que se están realizando en la zanja fronteriza en Colchane.

"Quiero destacar que ha sido una reunión de muy buen tono, buen ánimo, donde compartimos no solo aspectos técnicos, sino también los desafíos que deben abordar las nuevas autoridades", declaró la autoridad.

Asimismo, dijo que "la situación en ambas macrozonas (sur y norte) fue algo que conversamos...pero las definiciones respecto sobre la próxima administración no me corresponde a mi emitir una opinión".

Por otra parte, indicó que durante la reunión le manifestó a Siches que se le va a entregar todos los compromisos que el Gobierno ha realizado en la macrozona norte. "Los compromisos en el norte serán entregados a la futura ministra", declaró.

Finalmente, y en relación a los trabajos que comenzaron este lunes en la zanja fonteriza entre Chile y Bolivia, Delgado aclaró que "el Jefe de la Defensa fue claro al respecto, es una mantención de una zanja que tiene cerca de 100 metro y que existe hace varios años".

"No es una nueva zanja, ni una extensión, es una mantención", cerró.

El balance de Izkia Siches

La futura ministra del Interior, Izkia Siches , comenzó hablando en mapudungún en el Día de la lengua materna, en su primera intervención en La Moneda tras la reunión con Delgado.

En la instancia, afirmó que "hemos tenido una grata conversación en torno a las prioridades (...) lo que ocurre en Wallmapu y en el norte, y en materia de seguridad".

En relación a lo mismo y al Estado de Excepción en el norte, precisó que "hemos agendado reunión con gobernadores y alcaldes para poder evaluar la continuidad o no de la medida".

En otros temas, Siches también se refirió a la decisión de sacar del Comité Político al Ministerio de Desarrollo Social. "El presidente electo ya ha comunicado que el comité político va a incorporar al Ministerio de la Mujer y no al de Desarrollo Social, esa ya es una definición y no me corresponde hacer un comentario sobre ello", expresó.