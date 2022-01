Futuro subsecretario Monsalve por ataque en Tirúa: "Delitos de esta gravedad deben ser perseguidos"

El diputado Manuel Monsalve (PS) se refirió al último ataque armado registrado en Tirúa, donde un carabinero y su hija fueron baleados durante la jornada del viernes.

La tarde de este viernes ocurrió un nuevo ataque armado en la comuna de Tirúa, donde un carabinero de civil fue baleado mientras transitaba en su vehículo junto a su familia, lo que además dejó a su hija de 7 años herida de un disparo en la cabeza .

Ante esta situación, el futuro subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, señaló a Radio Bio Bio, que los hechos de violencia son condenables y se debe trabajar en conjunto con todas las autoridades respectivas para detener la violencia que se registra en la zona de la provincia de Arauco y las regiones del Bíobío y La Araucanía.

“Primero enviar mi solidaridad con el carabinero y la agresión es inaceptable, pero además no hay argumento y no hay motivo que justifique, por ejemplo, que se lesione a una niña de 7 años. Es un hecho que la sociedad no puede tolerar y hago esta distinción, porque delitos de esta gravedad deben ser perseguidos y sancionados”, indicó al medio.

Además, sobre cómo abordar este problema, el aún diputado indicó que existen diferencias en cómo se deben plantear las soluciones y que el foco debe estar en obtener resultados de la mejor manera. Una de las medidas propuestas por el parlamentario es ampliando el campo de acción más allá de lo policial, y abordándolo desde un punto de vista político y social.

“Tenemos una diferencia relevante de cómo se enfrenta el objetivo de paz social en Arauco, en Biobío y en la región de La Araucanía. Este gobierno lo ha caracterizado como un problema policial, nosotros creemos y el presidente electo, así lo ha dicho, que este es un problema político, por lo tanto, requiere una respuesta mucho más amplia y profunda que sólo una respuesta policial”, agregó.

Sobre el cumplimiento de la ley, Monsalve señaló: “No implica que el Estado deje de hacer lo que tiene que hacer cuando ocurre un delito, pero además debe hacerlo mejor. La labor de las policías es indispensable en democracia ya que juegan un rol esencial”

Por último, el futuro subscretario comentó que respecto al Estado de Excepción en la zona y su posible extensión hasta el 26 de marzo, no sería prudente.