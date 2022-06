Denuncian a diputado De la Carrera al Comité de Ética por "insultar y agredir" a otro parlamentario

La denuncia ingresada por el Partido Socialista asegura que el representante Republicano tuvo una reacción “explosiva” contra el presidente de la Comisión de Economía.

El diputado de la bancada del Partido Republicano Gonzalo De la Carrera fue denunciado ante el Comité de Ética de la cámara baja, y es acusado de “insultar y agredir” al presidente de la Comisión de Economía, el diputado socialista Daniel Manouchehri.

El conflicto se generó en medio de la discusión por el proyecto “Chao Dicom” , que busca prohibir comunicar las deudas por educación de las personas, por lo que ya no será posible para los bancos adquirir esta información en los boletines comerciales.

Durante la sesión de la comisión, De la Carrera acusó a Manouchehri de estar en Dicom e intentar utilizar el proyecto a su favor, lo que fue desmentido por el parlamentario del Partido Socialista (PS).

Posteriormente se produjo un intercambio en el que quien fuera electo por el Partido Republicano habría tenido una reacción “explosiva” y con “falta de control”, acusó la también diputada PS, Ana María Bravo a Radio Biobío.

“No es tolerable que alguien porque pierda una votación ataque a otros parlamentarios, incluso llegando a golpear a otro”, aseguró Bravo.

“Este tipo de actitudes afectan el desempeño de las instituciones y él no puede negar estos hechos porque estábamos todos presentes”, añadió.

A través de redes sociales, De la Carrera insistió en su acusación contra Manouchehri y aseguró que enfrentará al Comité de Ética.

“Prometí destapar las irregularidades. Aquí se demuestra las mentiras con que a veces se legisla en beneficio propio. Miren como él se descompone cuando le pregunto la fecha en que aclaró su Dicom. El mentiroso es él. Pero los medios sin investigar lo difundieron”, escribió De la Carrera.

ATENTOS: Prometí destapar las irregularidades. Aquí se demuestra las mentiras con que a veces se legisla en beneficio propio. Miren como él se descompone cuando le pregunto la fecha en que aclaró su DICOM. El mentiroso es él. Pero los medios sin investigar lo difundieron. pic.twitter.com/A86RbF8jpJ — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) June 2, 2022

“Somos dos diputados de la bancada de Republicanos llamados al Comité de Ética, Cristóbal Urruticoechea y yo. A ponerle el pecho a las balas no más. No me siento amedrentado”, añadió.