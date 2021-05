Desbordes y nuevas ayudas sociales: "El Presidente nos dijo que teníamos que llegar al RSH completo"

En conversación con Tele13 Radio, el candidato presidencial de RN y el PRI se refirió específicamente a la propuesta de mínimos comunes de la oposición, indicando que hay que estudiarla y ver cómo se financia.

El gobierno recibió el miércoles la propuesta que elaboró parte de la oposición que busca acordar “mínimos comunes” con el oficialismo para este segundo año de pandemia y crisis económica que se ha desatado producto del COVID-19. En el documento destaca la entrega de un beneficio conocido como Renta Básica Univeral.

En conversación con Tele13 Radio, el candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, entregó su parecer sobre la propuesta, indicando que "hay que estudiarla y ver cómo se financia".

Sin embargo, destacó que primero se debe solucionar el tema de las 400 mil personas que están pendientes con el Bono de Clase Media, y también asegurar a todas las personas que están en el Registro Social de Hogares (RSH) con una ayuda sin requisitos.

En el documento de la centroizquierda se proponía entregar el dinero a un 100% de familias en el Registro Social de Hogares, con lo que Desbordes coincide.

Consultado por cuánto debería ser el monto que debiese ser entregado a las personas que están en el RSH, dijo que "eso queda en el criterio que tiene la oposición y que tenemos nosotros". Asimismo, recalcó que "el Presidente [Piñera] también nos dijo que teníamos que llegar al RSH completo".

En cuanto a las medidas que él tomaría si fuera Presidente de Chile, mencionó que "por supuesto hay que tener un Ingreso Familiar sobre la línea de la pobreza para todas las personas que están hoy día en el RSH, tener un nuevo Bono Clase Media que incorpore a las 400 mil personas que quedaron fuera".

Por otro lado, agregó que implementaría un apoyo especial para la gente que actualmente no tendrá cómo pagar las cuentas de la luz y el agua el día de mañana. "Eso cuesta 450 millones de dólares y desde RN hemos planteado que el fisco, es decir, todos los chilenos paguemos eso, porque son miles de hogares que lo chutearon y es un drama".

Elecciones del 15 y 16 de mayo

Desbordes se refirió también al panorama que enfrenta la derecha de cara a las elecciones que se llevarán a cabo este fin de semana.

En este sentido, dijo que ve un buen ambiente en las elecciones municipales, no así en el lado consittuyente o de gobernadores regionales. "A la gente la veo clara que tiene que elegir alcalde, concejales, el problema es que mucha gente no sabe qué son los constituyentes y no tienen muy claro lo de los gobernadores regionales", comentó.

"Chile Vamos debería tener un buen resultado municipal, más menos mantener lo que teníamos en 2016 que fue un tremendo resultado. En los constituyentes vamos a estas sobre el tercio que es lo que preocupa a mucha gente. En los constituyentes de pueblos originarios nos va ir bien también y a mí me preocupa mucho eso porque ese es un voto importante porque también marca una señal tanto en Chile como fuera del país", detalló.