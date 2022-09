Desbordes critica a los republicanos: "Se dan por ganadores y estuvieron escondidos toda la campaña"

El ex ministro y ex timonel de RN descartó una alianza entre Chile Vamos y los republicanos tras el resultado del plebiscito. "Ellos tienen una posición muy diferente a la nuestra", sentenció.

Las repercusiones luego del plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre no se detienen. Tras el abultado triunfo del Rechazo sobre el Apruebo, los partidos de todos los sectores se encuentran coordinando los pasos para un nuevo proceso constituyente.

En este contexto -en conversación con T13.cl- el ex ministro de Defensa y ex presidente de RN, Mario Desbordes, da a conocer su postura sobre la contingencia del país.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el plebiscito y las señales que se han dado en torno a un nuevo proceso constituyente?

-Respecto al plebiscito, la ciudadanía rechazó un texto que era malo. Yo lamento las pobres reacciones que han tenido muchos en el mundo del Apruebo, culpando a los medios de comunicación o diciendo que la gente es tonta, lo que es bastante penoso. Creo que el texto rechazado ya es historia y que ahora lo que corresponde es cumplir los compromisos que hicimos en Chile Vamos en torno a un nuevo proceso para una nueva Constitución. Eso es lo correcto y lo comprometido.

¿Alguien se puede sentir como ganador tras el plebiscito del domingo?

-No. Eso es algo que me llama la atención, que se den por ganadores los que estuvieron escondidos durante toda la campaña , que si salían a la calle era hacerle un favor al Apruebo. Me sorprende mucho que pretendan ser los ganadores o los intérpretes del resultado en circunstancias que no hay un segundo en la franja que refleje su punto de vista. Yo creo que lo que pasó acá es una respuesta ciudadana, masiva. No fue de ningún partido en particular, de ninguna coalición.

¿Con este grupo se refiere a alguien en particular?

-Me refiero a algunos integrantes del Partido Republicano -no todos- que veo en redes sociales agrediendo a la gente de Chile Vamos que está cumpliendo el compromiso que hicimos en campaña.

Me refiero a algunos independientes también, cercanos o afines a este mundo más duro de derecha, que creen que en la política uno puede decir 'hagamos tal cosa' y después de la votación se puede hacer algo distinto. Nosotros no funcionamos así, hay un compromiso formal de los partidos. La campaña completa giró en torno a rechazar este mal texto para después ir hacia una nueva y buena Constitución.

En este contexto, ¿se ve más lejana una eventual alianza con el Partido Republicano?

-Más que un poco más lejana, nunca ha existido esa posibilidad. Ellos tienen una posición muy distinta a la nuestra. No todos, pero muchos usan la agresión como una herramienta , la desinformación como herramienta. Eso es natural en VOX, Trump, en otros, pero yo no lo comparto, y no veo para nada una posibilidad de alianza con ellos.

¿Qué caminos se debe seguir de cara al nuevo proceso constituyente? ¿Es viable una nueva Convención?

-Espero que sea una forma democrática y que a la ciudadanía le deje la certeza que quienes redactaron la constitución son personas electas por todas las chilenas y chilenos. No creo en una fórmula donde personas -por muy inteligentes que sean- hagan una nueva Constitución entre cuatro paredes. Por supuesto que aprender de los errores que se cometieron en la elección anterior, en el proceso y hacer ajustes del proceso electoral. Pero indudablemente hay que cumplir con el compromiso de seguir por una nueva Constitución. Toda la campaña gira en torno a eso. Muchos de los indecisos votaron confiados en la palabra de Chile Vamos y ahora, lo más pronto posible, espero que haya un acuerdo que oriente un camino claro para llegar a una nueva Constitución.

Luego del cambio de gabinete, y en la antesala de la reunión convocada por el gobierno con todos los partidos, el senador Chahuán dejó entrever que RN no asistiría a la instancia, lo que provocó algunos cuestionamientos. ¿Ha habido señales confusas de la directiva de RN en relación al compromiso?