¿Descolgados en RN? Pese a nuevos IFE, diputados mantienen en suspenso rechazo a cuarto retiro

Luego de los anuncios económicos del Presidente Piñera -valorados en su mayoría por el oficialismo-, Eduardo Durán, Frank Sauerbaum, Camilo Morán y Miguel Mellado no descartaron apoyar otro 10%, porque, dijeron, pueden ser medidas complementarias. El tema pone en alerta al sector -sobre todo al candidato presidencial Sebastián Sichel- que ha apostado por el orden en la coalición.

La puesta en escena se vio bien concertada. El Presidente Sebastián Piñera recibió a las bancadas de Chile Vamos en La Moneda previo a que el propio mandatario, en Lo Barnechea, anunciara el nuevo paquete de medidas económicas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Varios dirigentes, de hecho, como el senador UDI Juan Antonio Coloma, los diputados Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Diego Schalper (RN), entre otros, luego de esa reunión en Palacio se subieron a una van y se fueron en dirección a la actividad pública con el jefe de Estado.

El día anterior, parlamentarios oficialistas -sobre todo de RN- criticaron que el gobierno desperdiciara este lunes -y la semana anterior- para anunciar la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a diciembre (se acababa en septiembre), en medio de la incertidumbre que genera que este miércoles comience la discusión en la Cámara del cuarto retiro del 10% de los fondos de la AFP.

“No debimos dejar que se instalara la discusión, que el proyecto esté en tabla”, lamentaban en ese partido.

La aprensión de los partidos se debía especialmente por la crisis mayor que ha generado en el sector la discusión de los 10%. Pese al rechazo del Ejecutivo a dicha medida, el oficialismo terminó apoyando en masa el proyecto de ley opositor, pues acusaban que el gobierno llegaba “tarde”.

Sin embargo, esta vez hubo un hecho distinto: Piñera anunció un paquete robusto el día antes de que se inicie la discusión de otro 10%. En los retiros anteriores, de hecho, La Moneda esperaba que esas iniciativas tomaran su curso legislativo.

Si bien en el gobierno insistieron este martes que las medidas no apuntan a parar un nuevo 10% -el ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo en Tele13 Radio que “esto no nace para frenar el cuarto retiro”-, los partidos sí habían comprometido que, si La Moneda extendía este beneficio, sus parlamentarios no tendrían argumentos para aprobar otro 10%.

Presidencia

Parecía que La Moneda al fin estaba conteniendo a sus bancadas -habían enfatizado en “el orden”, en las citas de comité político ampliado-, no obstante, no pasaron ni tres horas y al menos cinco diputados de RN aparecieron públicamente poniendo en duda su rechazo al cuarto retiro.

“Me parece bien que el gobierno haya extendido el IFE y esté propiciando incentivos al empleo. Pero no tengo contemplado negarme a legislar sobre el cuarto retiro, porque sigo creyendo que es algo necesario para la clase media”, dijo Eduardo Durán.

Mientras su par Frank Sauerbaum añadió que “muchos vamos a mantener seguramente nuestro apoyo a este cuarto retiro, porque creemos que son dos políticas complementarias”.

Miguel Mellado, en tanto, comentó que “vamos a estudiar en su mérito el proyecto de ley de cuarto retiro; no tengo la decisión tomada”.

Finalmente, Camilo Morán señaló: “Yo preferiría dejar la discusión del cuarto retiro para más adelante; no estoy diciendo que no lo apoyaría, sí estoy haciendo una invitación a mis colegas a reflexionar sobre si es correcto tener en este minuto esa discusión o postergarla”.

Los dichos de los parlamentarios de RN se dan luego de que el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel (independiente), haya apostado al orden en el bloque parlamentario. “Hagamos lo que creo que es correcto para el futuro del país que no es aprobar el cuarto retiro. Voy a estar mirando quienes apoyan esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”, dijo el pasado 28 de julio.

Nuevo riesgo de que otro 10% tope con campaña parlamentaria

Otros parlamentarios RN como Tomás Fuentes y Andrés Celis recalcaron en que el gobierno llega tarde o que hay letra chica. “Si bien el anuncio del Gobierno llega tarde, la extensión del IFE universal hasta noviembre y la creación del IFE laboral son ayudas que permitirán garantizar ingresos a las familias chilenas y reactivar la economía. Por tanto, son mejores herramientas que un eventual cuarto retiro, (…) No obstante, es bueno debatir retiros excepcionales en casos enfermedades de alto costo”, afirmó Fuentes.

Celis complementó que “no puede ser que se mantenga el 50% en septiembre porque la idea de la extensión no es engañar a las personas, sino que ellas reciban el IFE universal mientras exista la prórroga, es decir octubre, noviembre y diciembre; y el llamado al Gobierno a reconsiderar el IFE de septiembre. Si la totalidad de ese monto requiere de un proyecto de ley, que el Ejecutivo lo envíe”.

Desde la mesa directiva de RN, el secretario general, Diego Schalper, recalcó que estarán observando a los parlamentarios y sus votos. “Cuando el Estado está en condiciones de contribuir de esta manera, yo espero que dentro de nuestro partido entendamos lo que está en juego”, agregó. En ese sentido, en la mesa subrayan que en la bancada hay más orden que ocasiones anteriores.

Si el tercer retiro de fondos tardó dos meses en ser tramitado -fue despachado a fines de abril, a menos de un mes de la megaelección de mayo-, esta vez un cuarto retiro podría ser discutido en medio de la campaña de la elección parlamentario del 21 de mayo. Por eso, su rechazo, admiten los parlamentarios, se hace más cuesta arriba.