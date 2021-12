Diputada electa republicana: “Debería ser un solo ministerio de Desarrollo Social y de la Mujer”

En entrevista con T13.CL, Chiara Barchiesi insiste en que se deben fusionar ambas carteras, aunque el abanderado Kast pidió disculpas y dijo que potenciaría el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. “Como mujer creo que no porque haya un ministerio nos terminan ayudando más. Los recursos se pueden invertir de manera más eficiente”, sostiene. Consultada sobre si existe molestia de los republicanos por cambios fundamentales al plan de gobierno, responde: “El programa de Kast mantiene su esencia”.

Chiara Barchiesi, de 25 años, es la diputada electa más joven. Milita en el Partido Republicano y dice que le “apasionan” temas como “la defensa de la vida desde la concepción”. Por estos días, en la colectividad que fundó José Antonio Kast, Barchiesi suena como la futura jefa de la bancada de 15 parlamentarios en la Cámara Baja.

Pese a que esta semana, el abanderado del Frente Social Cristiano pidió disculpas porque en su programa de la primera vuelta se proponía eliminar el Ministerio de la Mujer -incluso este jueves dijo que potenciaría dicha cartera-, Barchiesi mantiene la idea de que lo mejor es fusionarla con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. “Como mujer creo que no porque haya un ministerio nos terminan ayudando más. Los recursos se pueden invertir de manera más eficiente”, dice.

—¿Cuál es el desafío de liderar un grupo de 15 diputados de un partido que debutará en marzo en la Cámara?

—Estamos concentrados en la segunda vuelta en este momento, la semana pasada tuvimos una primera reunión de camaradería, para conocernos, porque muchos no nos conocíamos en persona. Respecto a que yo encabece la bancada, esa es una decisión que debemos tomar en conjunto una vez llegue el momento oportuno. Nosotros buscamos hacer un trabajo serio.

—¿Te lo propusieron?

—Hay distintos nombres que han empezado a sonar. Yo soy súper joven, soy nueva, hay muchos detalles a considerar, hay otros que tienen experiencia y que están introduciéndonos sobre lo que se viene, pero me lo tomo con mesura, porque sabemos que hoy lo que nos urge más es que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. La posición de cada uno de nosotros en la cancha va a potenciar nuestras habilidades, tenemos que jugar como equipo.

—¿Qué temas vas a impulsar o liderar en el Congreso?

—Yo soy ingeniero agrónomo (Universidad Católica) así que el desarrollo de la agricultura familiar campesina, la gestión hídrica que ha golpeado mi región y a mi distrito, que es la V Cordillera; los temas medioambientales también van de la mano, son temas que tenemos que trabajar profesionalmente y no ideológicamente, como muchas veces se hace. Como mujer joven pro-vida hay temas de mujer, de defensa de la vida y la familia que son los que más me apasionan, así es que esos los temas que quiero trabajar con más ímpetu en el Congreso.

—¿Cuánto crees que afecta el episodio de Johannes Kaiser para el posicionamiento político de la bancada? Él grabó un video de apoyo para ti en la campaña…

—Él hizo lo que tenía que hacer en términos de su militancia, que fue prudente respecto a la situación que estamos viviendo, que es la segunda vuelta y la candidatura de José Antonio Kast.

—Él dijo que sus dichos sobre el cuestionamiento del derecho a voto de la mujer era un sarcasmo, o que lo sacaron de contexto… ¿lo viste así?

—No hay que quitarle importancia al tema, pero muchas veces la prensa, sabiendo que el candidato presidencial de la izquierda extrema tiene un caso de acoso, siento que no se le ha dado la importancia y como mujer eso me incomoda muchísimo. Esos casos al final se licuan y no se enfrentan.

—¿Crees entonces que la polémica de Kaiser fue más que todo por la atención de la prensa?

—Creo que se debió haber castigado más a Boric.

—¿No crees que Kast debió haberle pedido renunciar a Kaiser, dado el calibre de sus declaraciones? Hizo alusión a violación de mujeres…

—Insisto en que creo que fue prudente la decisión que Kaiser tomó.

—Dices que como mujer pro-vida vas a impulsar el tema de la defensa de la vida, ¿hay espacio para derogar la ley de aborto en tres causales, como se planteó en el programa?

—Como bien ha dicho José Antonio Kast, creemos en la democracia y lo que se decida y trabaje en el Congreso hay que respetarlo. Esta semana estuve muy feliz de que se rechazara el aborto libre, Chile dijo sí a la vida y eso me da una alegría gigante, porque en Chile los queremos a todos y no discriminamos arbitrariamente a las personas.

—Pero derogar una ley, en este caso, aborto en tres causales, es parte de las atribuciones del Congreso actual.

—Si hay algo que está mal hecho, la gente quiere derogar y el Congreso decide derogar, claro, es democrático.

—¿Y los chilenos quieren derogar la ley de aborto en tres causales? Tiene que haber una decisión política de parte de ustedes además de impulsar esa derogación...

—Uno va sintiendo el termómetro callejero, los políticos debemos tener los oídos atentos en nuestros distritos en las necesidades que se tienen y canalizar todo al Congreso. Y ser voz activa de las personas que representamos en el Congreso.

—Entonces si lo piden en la calle, ¿hay que impulsar la derogación?

—Yo conozco a muchísimas fundaciones que acompañan a mujeres con embarazos vulnerable y todo el trabajo que se hace no se puede desconocer, hay que visibilizarlo de todas maneras. Tenemos que estar súper conectados con todas esas personas que cumplen roles y responder de la forma más responsable posible en el Congreso.

—El diputado electo de tu partido Cristián Araya ha abordado la idea de eliminar la Convención Constitucional. ¿Estarías disponibles para esa iniciativa?

—La Convención se ha tomado atribuciones que no corresponden y de hecho han dado luces de que quieren pasar a ser una Asamblea Constituyente. Cuando han anunciado que la posibilidad de que no concluyan su periodo en el tiempo correspondiente es real: en el Congreso vamos a rayarle la cancha a la Convención. Es muy importante y nos alegra que haya un Congreso bastante equilibrado para hacer un trabajo serio. Para nosotros, lo más importante, es que cumplan con su labor, que haya plebiscito de salida, que cumplan los periodos, que trabajen efectivamente en escribir una Constitución. El circo que estamos viviendo hoy dista bastante de aquello.

—¿Cómo piensan rayarle la cancha concretamente desde el Congreso?

—No podemos permitir que se elimine el plebiscito de salida o que se tomen todo el tiempo que quieran. Hay que estar atentos.

—¿Los partidos de Chile Vamos y los republicanos deberían unirse en una coalición única?

—Yo creo que no, respondemos a necesidades distintas. En nuestra primera elección, los republicanos ya tenemos una bancada de 15, José Antonio Kast salió primero en la elección, con un mensaje de sentido común y la verdad por delante. Es bueno estar juntos, pero no revueltos. De todas maneras, agradecemos el apoyo que han dado a José Antonio Kast en esta segunda vuelta y sabemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

—¿Qué te pareció el respaldo con condiciones de Sebastián Sichel a Kast? Lo han catalogado de tibio…

—La respuesta del Rojo Edwards creo que fue muy acertada. Muchos chilenos hace tiempo estaban esperando este acercamiento, porque, como decía, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Lo central ahora es unirse por la libertad, para que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile.

—José Antonio Kast tiene el desafío de conquistar el voto femenino sobre todo luego de la polémica por la eliminación del Ministerio de la Mujer, ¿qué opinas de eso? El candidato pidió disculpas por el planteamiento programático.

—Nosotros hemos sido súper enfáticos en que queremos un Estado austero, eficiente, que esté al servicio de los ciudadanos; no un Estado gigante, pesado, muy ineficiente. Por lo mismo, explicamos, desde un principio, que hay que trabajar de manera más eficiente y para eso sí creemos que es bueno poder disminuir la cantidad de ministerios y por lo mismo el objetivo era unir el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de la Mujer y así éste trabaje esos temas de manera más eficiente. Muchas veces los recursos que deberían llegar -en este caso a las mujeres- se quedan en burocracia, entonces, hay que agilizar las cosas. Hay que tomar decisiones. Por ejemplo, me puedo comprar un auto chico, que ande rápido o un camión que gasta mucha bencina, que es súper difícil de estacionar y que anda súper lento. Nosotros nos vamos por la idea del auto chico, porque creemos que se puede trabajar de manera mucho más ágil así. Como mujer creo que no porque haya un ministerio nos terminan ayudando más. Creo que los recursos se pueden invertir de manera más eficiente.

—¿Entonces mantienes la idea de eliminar el Ministerio de la Mujer?

—Sí, yo creo que debería ser un solo Ministerio de Desarrollo Social y de la Mujer. Ahora, creo plenamente en el criterio de José Antonio. Aquí se tergiversaron las cosas y se han dedicado a decir que nosotros simplemente queremos eliminar el Ministerio de la Mujer, cuando lo que queremos es fusionar para aumentar la eficiencia.

—El contraargumento es que esa fórmula invisibiliza la lucha que vienen dando las mujeres o que, peor aún, el rol de la mujer solo queda delimitado a su rol en familia. ¿Qué respondes?

—Nada se invisibiliza. Hay muchas personas que les encantaría tener el ministerio de los tíos, de los primos, sobrinos, parejas y cuántos más. Al final, no porque existan determinados ministerios quiere decir que resuelvan los temas de mejor manera. Dentro de la familia está la mujer, están los niños, que son muy importantes. Hay muchos temas que se pueden trabajar de manera más eficiente. No creo que en ningún caso sea invisibilizar sino que el objetivo es que los recursos no queden en burocracia y que ayuden a las mujeres para salir adelante.

—¿Qué sienten los republicanos al modificar puntos centrales de un programa de gobierno que originalmente reflejaba las ideas de ese partido?

—Nosotros hemos sido siempre súper claros en lo que creemos y hemos defendido con valentía nuestros principios y hemos respondido con un mensaje de sentido común a las necesidades del Chile real. Por eso el rápido crecimiento de republicanos. Ahora, entendemos que, en una segunda vuelta, cuando invitamos a otros sectores a sumarse a la campaña de José Antonio Kast, tenemos que darles un espacio. Seguimos trabajando en conjunto, pero sin variar ni un milímetro nuestro objetivo, que es trabajar por un Chile libre, justo y con oportunidades para todos.

—¿Cree que el Partido Republicano será el corazón de un eventual gobierno de Kast?

—Totalmente. El rápido crecimiento que hemos tenido es porque efectivamente, como decía, estamos respondiendo al Chile real. Cuando converso con la gente, me doy cuenta de que estamos muy conectados, tenemos que seguir trabajando en la misma senda, en la importancia del orden, del trabajo, la honestidad, de amar nuestra patria, nuestras tradiciones, nuestras raíces; de estar orgullosos de ser chilenos, de defender la familia, la vida.

—¿No molesta entonces que haya cambios sustanciales al programa?

—No creo que se hayan cambiado temas fundamentales en el programa, en ningún caso, el programa de Kast mantiene su esencia.

—Entonces sí será un plan de gobierno netamente de derecha...

—De todas maneras.