Diputado Oyarzo (PDG): "Bukele lo está haciendo muy bien, el mundo quiere más mano dura"

"Me gusta que tenga carácter, que vaya a la ONU y diga ‘no me interesa estar con ustedes’, falta tanto en la política más carácter y Bukele tiene esa pachorra", recalcó el diputado en conversación con T13.cl sobre el Presidente de El Salvador.

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Ruben Oyarzo, alabó la administración del Presidente del Salvador Nayib Bukele asegurando que "lo está haciendo muy bien".

En conversación con T13.cl, Oyarzo señaló que "Bukele lo está haciendo muy bien en El Salvador, pese a que lo han tratado de estar en contra de los Derechos Humanos, pero si uno no pone mano dura, el país se va al tacho de la basura, no queremos eso".

"Bukele lo está haciendo muy bien, el mundo en general quiere más mano dura. Es impresionante que Bukele sea el presidente con más respaldo de Latinoamérica y me gusta que tenga carácter, que vaya a la ONU y diga ‘no me interesa estar con ustedes’, falta tanto en la política más carácter y Bukele tiene esa pachorra... Me gustan los políticos con carácter", recalcó el diputado.

Bukele anunció que aspirará a la reelección aunque la Constitución de su país lo prohíbe, al respecto, Oyarzo declaró desconocer la legislación de El Salvador. "El hombre tiene el 80% de respaldo eso nadie lo puede discutir. Es un buen liderazgo que mirar, porque en política hay que aprender a ser paloma o gavilán y en el PDG nos falta mucho para poder llegar a gavilán", agregó.