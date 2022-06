Diputados de Chile Vamos mantienen suspenso sobre volver a apoyar el Estado de Excepción

En la UDI y Evópoli la idea mayoritaria sería abstenterse o rechazar la medida constitucional propuesta por el Presidente Boric, pues, alegan, aún sería acotada y no concitaría ni siquiera el respaldo del oficialismo. RN, en tanto, estaría dividido entre aprobar o votar en contra. La jornada previa, jefes de bancada reclamaron falta de comunicación con ministro Jackson.

“Estaba revisando el teléfono si había alguna llamada del ministro Giorgio Jackson (Segpres): no hay llamada del ministro Giorgio Jackson ni a mí, ni al jefe de bancada Longton ni Undurraga”, dijo el jefe de los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, este martes, desde el Congreso en Valparaíso, mientras concedía una rueda de prensa y miraba su iPhone.

El parlamentario, así, criticó la falta de socialización -con la derecha- de parte del gobierno, de cara a la renovación del Estado de Excepción en la Macrozona Sur -que se vota en ambas Cámaras este miércoles-, a raíz de la violencia que se vive en La Araucanía y el Biobío, principalmente.

Los reparos de Alessandri, sobre todo, se dieron luego de que la propia UDI pusiera en duda la semana pasada su respaldo a la iniciativa, pese a que usualmente han respaldado la medida solicitada por el Presidente Gabriel Boric.

“Dado que no hay contactos, asumo que tienen los votos”, agregó a reglón seguido el diputado Alessandri, apuntando justamente a los reparos opositores de los últimos días, de que en el oficialismo hay “rebeldía” y, por tanto, no existe orden en torno a aprobar la solicitud de La Moneda.

“Quienes hoy formamos parte de la oposición fue la que finalmente terminó otorgándole los votos necesarios para aprobar dicha medida en la Macrozona Sur”, se leía en un documento redactado por la bancada UDI -la semana pasada- para tomar una decisión en torno a la votación de este miércoles.

Agencia Uno - Punto de prensa de Diputados UDI

Asimismo, en la derecha completa han pedido que el Estado de Excepción sea sin limitaciones, pues La Moneda ha tomado la determinación de aplicar esta medida de manera “acotada”. Según la oposición, la administración Boric ha tomado esa determinación solo para hacer una concesión al Partido Comunista.

Finalmente, este martes -en los respectivos almuerzos de bancada en Valparaíso- los partidos tomaron una decisión.

En la UDI el panorama es el siguiente: entregaron libertad de acción para sus tres diputados de la zona, quienes, dicen, votarían a favor de la medida; mientras que la recomendación legislativa, a la luz del documento redactado la semana pasada, es abstenerse en Sala. Según lo que pudo recabar T13.CL, hasta la tarde de este martes, al menos 10 se abstendrían o votarían en contra; otros cuatro se ausentarán (sin ser pareados), mientras los otros diputados -la bancada UDI consta de 23 integrantes- aún estaban meditando su voto.

“Yo voy a votar en contra, porque si bien el Estado de Emergencia es una buena medida para controlar el terrorismo en la Macrozona Sur, no estoy de acuerdo con que sea acotado. Yo me cansé ya de votar a favor si el oficialismo no respalda un Estado de Excepción sin limitaciones”, sostuvo a este medio el diputado UDI Gustavo Benavente.

En RN, en tanto, también hasta la noche del martes, habría una división, pues votar rechazo o abstención, dicen, los podría hacer responsables en caso de que la medida se caiga en Sala.

“No ha habido comunicaciones con el gobierno, lo que es preocupante desde el punto de vista del trabajo legislativo que están ejerciendo, porque, si ellos asumen que los votos de la oposición están para el Estado de Excepción acotado, la verdad es que en cualquier momento esos cálculos le pueden fallar”, dijo a T13.CL el jefe de bancada, Andrés Longton.

Consultado sobre qué postura mayoritaria tomará la bancada, el diputado respondió: “Es un número que no me aventuro a decir. Ahora si bien nosotros queremos Estado de Excepción, lo queremos con todas sus letras y no a medias, porque creemos que la Macrozona Sur no merece ser protegida a medias, en ese sentido, claramente hay parlamentarios -con justa razón- de que están molestos y que tienen toda la intención de votar en contra (…) pero hay varios que dicen que votarán a favor para mantener el Estado de Excepción en la zona y no ser sindicados como los responsables de que se acabe ese estado. Hay motivos políticos para ambos lados”.

Miguel Mellado, RN, de La Araucanía, por ejemplo, anunció este martes que votaría en contra del Estado, no así sus pares de la zona.

En Evópoli, sus cuatro integrantes se están inclinando por la abstención, pero afirman que estarán abiertos hasta el último momento en caso de que el gobierno entregue señales concretas, como por ejemplo, un Estado menos acotado o bien una urgencia al proyecto de ley que aborda el robo de madera en la Macrozona Sur.

“El Estado de Excepción a nosotros siempre nos ha preocupado, lo hemos votado siempre a favor, ahora bien, hay que ser claros en esto: queremos ver cuál es la actitud del gobierno, si ese será un Estado de Excepción acotado o si va a ser un Estado de Excepción normal y amplio. Yo espero que sea un Estado amplio”, dice el jefe de bancada, Francisco Undurraga.

Requerido por sobre cómo votarán, Undurraga respondió que “dependerá de lo que comunique el gobierno, ellos se deben definir. Y si para que ellos se definan hay que abstenerse, bueno, nos abstendremos”.

Pese a que durante la tarde los diputados de Chile Vamos fueron duros en consignar que el ministro Jackson no los había contactado, fuentes de Palacio indican que, la noche de este martes, el titular de la Segpres tomó contacto con algunos personeros como el líder de la UDI, senador Javier Macaya. También afirman que la propia ministra del Interior, Izkia Siches, se comunicó con el senador de Evópoli Felipe Kast.