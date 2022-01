Diputados del Partido Socialista en la cámara a cuarentena: Diputada afectada no estaría vacunada

Los parlamentarios que fueron notificados como contacto estrecho deberán hacer cuarentena y tomarse un examen PCR este martes para poder regresar a sesionar.

Parte de la bancada del Partido Socialista (PS) en la Cámara de Diputadas y Diputados deberá hacer cuarentena preventiva, luego de que este lunes una parlamentaria de aquel partido fuera confirmada como caso COVID-19.

El presidente de la cámara baja, Diego Paulsen, dijo que la afectada no tenía su esquema de vacunación completo.

“Tengo entendido que es una parlamentaria que no tiene su esquema de vacunación y que dio positivo por coronavirus (…) si fuera por mi yo no permitiría que ningún parlamentario no vacunado estuviera en la sala, pero no estamos en dictadura, y la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar y no tengo cómo impedirle a un parlamentario que no tenga su vacunación completa, no asistir a la sala”, explicó el diputado RN.

El contagio de la diputada se suma a un caso de COVID-19 de un parlamentario de la UDI, que fue confirmado este fin de semana y que obligó a otros cuatro parlamentarios de aquel partido a hacer cuarentena preventiva.

Los afectados por el contagio del PS se deberán hacer un test PCR este martes para que puedan retornar al Congreso y pueda haber quorum en la sala de la cámara, que retrasará la votación de distintos proyectos para el miércoles.