"Le pido que deje de mentir": El duro round de Jiles y Cariola por el sexto retiro

Pamela Jiles manifestó su interés de que el sexto retiro se ponga en tabla, alegando que depende de Cariola, pero la presidenta de la Comisión de Constitución rebatió ese emplazamiento cuestionando que era la primera vez que ella lo pedía y que, además, no se puede revisar dado que fue rechazado en la Cámara.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), se enfrascó en una discusión con la diputada Pamela Jiles (PH), por el interés de poner en tabla el proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones.

En una intervención durante la sesión del organismo, Jiles manifestó que "yo vuelvo a reiterar, con esta fecha, la necesidad urgente de poner el sexto retiro en tabla", apuntándole a Cariola el supuesto mecanismo en que se realiza la tramitación de proyectos, apuntando que "se presentan los proyectos, estos son declarados admisibles o inadmisibles por la mesa. El proyecto fue declarado admisible por la mesa de esta Cámara y luego entonces se pasa a la Comisión correspondiente. En el caso del sexto retiro fue transferido, su tramitación, a esta Comisión y luego lo que corresponde es que la presidenta lo ponga o no lo ponga en tabla".

Sin embargo, ahí fue interrumpida por la presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola, quien apuntó que "no es así (...) deje de faltar a la verdad, por favor. Es que no es verdad diputada y, además, es primera vez que usted pide poner en tabla el proyecto . Quien lo había solicitado era el diputado Alinco".

"Si usted falta a la verdad permanentemente es mi deber tener que interrumpirla porque lo que está ocurriendo es que usted vuelve a distorcionar lo que ha ocurrido en esta Comisión que, por lo demás, está en las actas que usted misma ha aprobado. Semana tras semana aquí se aprueban actas de la Comisión", complemetó Cariola.

Agencia Uno - El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul Lee También > Diputados UDI piden a Fiscalía solicitar orden de detención contra Héctor Llaitul

Por su parte, Jiles intervino nuevamente: "Le pido por favor que respete el reglamento de la Cámara, mientras yo estoy con la palabra, salvo que yo cometa una falta...".

Y fue nuevamente interrumpida, pues la presidenta de la Comisión enfatizó que "comete una falta pues diputada, cuando miente y transforma la verdad".

"Es muy importante aclarar este punto nuevamente. Acá lo que ocurrió es que el diputado Alinco, no usted, porque es primera vez que solicita poner en tabla este proyecto , solicitó hace algunas semanas poner en tabla el proyecto. Nosotros hicimos la consulta al secretario y el secretario entregó un informe que hace referencia a que el proyecto, por haber sido rechazado en esta cámara de origen, no puede volver a ser tramitado hasta por un año. No lo digo yo, lo dice el secretario. Con esa referencia la Comisión respaldó mayoritariamente, solo con un voto en contra, ese informe que entregó la secretaría, con todos los que estábamos aquí presentes. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido", sostuvo Cariola.

Además, la emplazó: "Le pido diputada Jiles que en honor a la verdad, a la inteligencia de las personas, deje de alterar la información, de mentir y de tratar de transformar una realidad que no es, primero porque no es reiterada (la intención de) que se ponga en tabla el proyecto, porque no lo ha hecho y la vez que pudo hacerlo encogió los hombros y no dijo nada ".