El color morado en el vestuario de las ministras como lucha contra la violencia de género

Entre otras, las ministras Camila Vallejo e Izkia Siches llegaron con prendas de un color que representa al feminismo.

Este viernes 11 de marzo se realizó el cambio de mando entre el Sebastián Piñera y el ahora Presidente, Gabriel Boric.

Es en este contexto que los looks de los asistentes a las ceremonias de la jornada se han robado las miradas. Este es el caso de algunas de las ministras que escogieron el color morado para este momento histórico.

En el feminismo y su lucha contra la violencia de género, el color morado es representativo. Ejemplo de esto es la marcha del 8M y sus populares lienzos.

Lee También > Gabriel Boric, presidente: las imágenes que marcaron la histórica jornada en Chile

Una de las que vistió un traje de este color es la nueva líder del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

Se trata de un traje de dos piezas, acompañado de una polera color blanco.

Tatiana Campos, diseñadora de la marca Palosanto que vistió a Camila Vallejo para este cambio de mando se refirió a este simbolismo.

“El traje fue hecho a medida para ella. Camila quería vestirse de morado. Camila me había comprado antes. Yo le escribí para preguntarle si tenía el look para el cambio de mando, y me contó que estaba muy ocupada y que no había podido ver este tema. Entonces me ofrecí a hacerle el traje. La tela es 100% algodón, lila. Es una tela antigua”, explicó Campos al medio especializado, Viste La Calle.

En tanto, otra de las que lució un vestido color morado es la nueva ministra del Interior, Izkia Siches.