A dos semanas del inicio del mandato: Las disputas de Daniel Jadue con el gobierno de Boric

El resguardo del orden público en Plaza Italia y la situación económica han gatillado las principales críticas del ex candidato presidencial comunista contra la actual administración.

A casi dos semanas del inicio del gobierno de Gabriel Boric, su administración ha enfrentado algunas críticas desde la oposición, especialmente desde Chile Podemos Más y desde el Partido Republicano, en cuanto al retiro de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado y el viaje de la ministra Izkia Siches a La Araucanía.

No obstante aquello, otras críticas han venido también desde el oficialismo , y uno de los principales generadores de estos reparos es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

El ex candidato presidencial del Partido Comunista ha realizado varias críticas contra el gobierno de Boric durante estos días. En T13.cl recopilamos algunas de las declaraciones más controvertidas de Jadue contra el oficialismo.

Orden público en Plaza Italia

La primera gran crítica de Jadue contra el actual gobierno se produjo una semana después del cambio de mando del 11 de marzo.

El 17 de marzo, tal como suele ocurrir durante los viernes, se produjeron manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano, lo que motivó el accionar policial contra algunos protestantes.

En este contexto, se produjo una violenta detención de una persona al ser embestida por un funcionario policial.

Sobre este punto, Jadue tuiteó que fueron " impresentable niveles de represión ayer. Gobierno tiene la responsabilidad de intervenir civilmente las policías para que ejerzan su labor apegados a tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¡A no decepcionar al pueblo!".

Impresentable niveles de represión ayer. Gobierno tiene la responsabilidad de intervenir civilmente las policías para que ejerzan su labor apegados a tratados internacionales en materia de derechos humanos. A no decepcionar al pueblo! https://t.co/AAugUPufBE — Daniel Jadue (@danieljadue) March 19, 2022

Dardos contra Mario Marcel

No solo el orden público ha sido foco de críticas del ex abanderado comunista, sino que también la situación económica del país.

La primera gran crítica de Jadue se produjo ayer en relación a la tramitación del proyecto de Quinto Retiro en el Congreso.

"Yo en tiempos de campaña siempre me manifesté contrario al retiro de fondos, porque encontraba absurdo que el costo de la crisis la pagaran los trabajadores con sus propios ahorros, pero terminé entendiendo que los retiros eran necesarios", señaló.

Y posteriormente aseguró que "a mi me parece impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro hoy diga que el quinto es absolutamente inviable. Aquí hago un llamado al Gobierno a reflexionar cuánto van a demorar las medidas que ellos van a impulsar".

Esa misma jornada, Jadue profundizó sus críticas pero, en este caso, apuntó directamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera , lo que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia. Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda”, sentenció.

Fue el propio secretario de Estado quien salió a desmentirlo, y aseguró que "me parece que hay un error de datos, porque hasta donde yo recuerdo a mí me nombró consejero la Presidenta Bachelet y la misma Presidenta me nombró presidente del Banco".