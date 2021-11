[EN VIVO] Diputado Giorgio Jackson termina cuarentena preventiva y se traslada al Congreso

Para aprobar la acusación constitucional contra Piñera, la Cámara necesita mayoría calificada, es decir, 78 votos a favor. Es en este punto, el voto de Jackson tiene una importancia en particular.

A las 10.24 horas de la mañana de este lunes comenzó la exposición del diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo, quien está encargado de presentar la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El parlamentario está leyendo completo el documento que presenta la acusación constitucional, que contiene más de mil páginas, con lo que busca extender la jornada, que termine el día lunes a las 00 horas, y que el diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson pueda salir de su casa.

Esto, porque el parlamentario estaba cumpliendo cuarentena preventiva por haber sido contacto estrecho del también diputado Gabriel Boric, quien está contagiado con COVID-19.

Para aprobar la acusación constitucional contra Piñera, la Cámara necesita mayoría calificada, es decir, 78 votos a favor.

Es en este punto que el voto de Jackson tiene una importancia particular. En total, hay 83 votos opositores. No obstante aquello, hay cuatro parlamentarios que ya han deslizado que no votarían a favor de la iniciativa: Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa, Pablo Lorenzini y Pedro Velásquez.

Giorgio Jackson va en camino al Congreso

La cuarentena preventiva del diputado terminó. Giorgio Jackson anunció a través de sus redes sociales que ya va camino al Congreso para ser parte de la votación de la acusación constitucional de Piñera, momento que también tuvo acceso el equipo de Teletrece Noche.

