Presidente Boric debuta en la encuesta CEP con una desaprobación del 49% a su gestión

Este jueves se presentaron los datos de la Encuesta CEP abril-mayo 2022, que apuntaron que un 49% de los encuestados desaprueba cómo el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno.

Esto, según explicaron desde el centro de estudios, ante la consulta "independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?".

Los resultados arrojaron que un 5% no sabe o no contesta, mientras que un 14% no aprueba ni desaprueba.

Por su parte, la aprobación a la gestión del mandatario alcanza un 32%, mientras que la desaprobación se posiciona en un 49%.

Se trata de la primera medición para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y, en ese punto, se posiciona en un mejor nivel de aprobación y un menor nivel de rechazo en comparación a su predecesor, Sebastián Piñera.

Por agosto de 2021, el ex mandatario obtuvo una desaprobación del 66%, mientras que la aprobación a su gestión se ubicó en 16%.

Personajes políticos: Matthei, Marcel y Boric, los mejor evaluados

Otro aspecto revelado en la Encuesta CEP fue respecto a la evaluación de los personajes políticos entre quienes conocen a la persona.

En esa línea, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lideró el ítem , con un 35% de evaluación positiva o muy positiva; pero también obtuvo un 31% de evaluación negativa o muy negativa.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se ubicó en el segundo lugar, con un 34% de evaluación positiva y un 29% de evaluación negativa.

Y el Presidente Gabriel Boric se ubicó en el tercer puesto, con un 32% de evaluación positiva y un 25% de evaluación negativa.

Alzas y caídas: Izkia Siches recortó su evaluación positiva

La ahora ministra del Interior, Izkia Siches, sufrió una caída significativa respecto a la evaluación positiva que tenía entre agosto de 2021 y abril-mayo de 2022.

En esa línea, la ya asumida secretaria de Estado pasó de tener un 35% de evaluación positiva en agosto de 2021 a un 23% , disminuyendo su base de apoyo en un 12%.

Por otra parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sumó 14 puntos, pasando de un 23% a un 37%.

En una situación similar figuraron el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, de un sumando un 11%; el ex candidato presidencial José Antonio Kast, sumando un 7%; el ex Presidente Sebastián Piñera, sumando un 6%; y la senadora Ximena Rincón, sumando un 5%.