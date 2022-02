Ex asesor de Piñera acusa "intromisión" hacia próximo gobierno tras anuncio de extensión del IFE

El ex jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Hermann González, hizo un llamado a consensuar las decisiones de gasto que vayan más allá del 11 de marzo.

El ex coordinador macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda entre 2018 y 2020, Hermann González, se refirió al anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera de extender el IFE Laboral hasta junio de este año.

La noticia desató molestia en el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric. El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, acusó "sorpresa" por el anuncio y además pidió no dar a conocer más políticas en esta línea que comprometan recursos fiscales de la futura administración.

En esta línea, en conversación con Emol, el actual coordinador macroeconómico de Clapes UC, aseguró que los reparos de Marcel son "comprensibles" por el hecho que será un gasto de deberá desembolsar la próxima administración.

Aunque respaldó la postura de Piñera, quien apuntó a que gobiernan hasta el último día, sostuvo que "efectivamente hay una cierta intromisión en la gestión del gobierno que viene".

"Pensé que (la medida) había sido conversada con el Gobierno entrante y pensé que lo que íbamos a ver era básicamente un acuerdo político por extender esta medida del IFE laboral hasta junio", sostuvo González.

No obstante, destacó que "no fue así y a mí me parece apropiado, desde el punto de vista del Gobierno actual, que efectivamente siga gobernando hasta el 11 de marzo. Pero preferiría que decisiones de gasto que vayan más allá de esa fecha sean conversadas y tengan el acuerdo".