En medio de empujones e insultos: Expulsan a Gaspar Rivas de mesa paralela del proceso constituyente

Los representantes del Equipo Patriota lo insultaron, tras lo cual el parlamentario del Partido de la Gente comenzó a gritarle a las personas que se encontraban en la instancia.

Un tenso momento se vivió este jueves en la mesa paralela que se conformó por el proceso constituyente en medio de la participación del líder del Equipo Patriota, Francisco Muñoz, como expositor.

En este contexto, dicha agrupación protagonizó una serie de insultos contra el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, a quienes llamaron "vende patria" quien posteriormente tuvo que ser expulsado por su reacción .

En un registro difundido por el propio Francisco Muñoz -también conocido como Pancho Malo por su pasado ligado a la Garra Blanca- este cuestionó la actitud del parlamentario.

A través de su cuenta de Twitter, Muñoz señaló: "Impresentable actitud del Diputado Gaspar Rivas. Totalmente fuera de control. Debería respetar a las mujeres Diputado. ¿Esto es el PDG?".

🔴 URGENTE: Diputado @GasparRivas agrede a una mujer en Mesa Paralela Constituyente. pic.twitter.com/2K6sPispeN — NYC Prensa (@NYC_prensa) October 13, 2022

Posteriormente, el propio Rivas entregó sus descargos por la situación. El diputado señaló que "cuando yo estoy hablando, algunas personas que estaban en desacuerdo conmigo empiezan a levantar la mano y a interrumpirme a viva voz, y yo exigí mi derecho a que se me respetara porque yo los escuché mientras ellos hablaban".

"En su momento, yo golpeé la mesa diciendo que me dejen hablar y, habiendo yo hablado y mencionado el concepto de ' derecha pinochetista ', un señor a mi lado golpea la mesa y me dice 'no me venga a hablar mal de mi general Pinochet'", agregó Rivas.

Finalmente, señaló que "ya con eso, yo me di cuenta que lo que había percibido cuando me senté a esa mesa, efectivamente esta mesa paralela está totalmente copada por la ultraderecha pinochetista que no quiere nada, que quiere mantener la Constitución del dictador intocable. Y eso no lo podemos permitir, si no mejor no hagamos ninguna mesa".