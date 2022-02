Boric nombra a Felipe Melo como nuevo director nacional del Servicio Civil

El ingeniero civil industrial se desempeñó como presidente de la FECH en 2005 y como seremi de Educación en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

El Presidente electo Gabriel Boric nombró a Felipe Melo Rivara como nuevo director nacional del Servicio Civil.

Melo Rivara, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile con un master of science in public management and governance de la Loncon School of Economics, se desempeñó como seremi de Educación de la Región Metropolitana en el segundo gobierno de Michelle Bachelet .

Agencia Uno Lee También > Ministros de Boric se reunirán este lunes en La Moneda con actuales titulares de las carteras

Además, cuenta con 15 años de experiencia en el sector público y en la sociedad civil; y fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 2005.

Su gestión a cargo del Servicio Civil iniciará en marzo de 2022, cuando se concrete el cambio de mando presidencial .