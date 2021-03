Fiscalía decide no perseverar en investigación contra Piñera por no usar mascarilla

Fiscal de la Ligua Luis Alberto Cortés estableció que si bien los hechos constituyen el delito de infringir normas higiénicas y de salubridad, estos "no comprometen gravemente el interés público" ni tampoco arriesgan una sanción de presidio en su grado mínimo.

La fiscalía decidió no perseverar en la investigación contra el Presidente Sebastián Piñera a raíz de una querella ingresada por el abogado y candidato a constituyente Luis Mariano Rendón luego que a inicios de diciembre se conocieran imágenes en que figuraba sin mascarilla en la playa de Cachagua, comuna de Zapallar.

En el documento el fiscal de la Ligua Luis Alberto Cortés se señala que si bien los hechos constituyen el delito de infringir normas higiénicas y de salubridad, estos "no comprometen gravemente el interés público", sumado a que la pena asignada al delito "no excede la de presidio menor en su grado mínimo y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones".

Posteriormente, Cortés explicó que, en virtud de los lineamientos establecidos por el Ministerio Público para casos menos graves, "se ha optado por abandonar la investigación, esto haciendo uso de una facultada que está contemplada en la ley y que permite desestimar investigaciones cuando las penas que se arriesgan son de menor intensidad".

El fallo fue rechazado por el abogado querellante Luis Mariano Rendón, quien aseguró que buscará revertir la medida. "Al decidir dejar en la impunidad a Piñera, pese a constatar que cometió el delito, deja de manifiesto que en Chile la ley no es igual para todos", manifestó.

En medio de la controversia por el caso el Presidente Piñera pagó en diciembre pasado una multa por 2,5 millones de pesos, la que fue cursada por la Seremi de Salud de Valparaíso.

"Sin duda, debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", señaló Piñera en ese entonces.