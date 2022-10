Franco Parisi: "El Gobierno no entendió que perdió. Hay arrogancia, en particular del Presidente"

El ex candidato del PDG afirmó que el Gobierno debe centrarse en el "narcoterrorismo, violencia y descalabro económico" antes que una nueva Constitución.

En entrevista con La Tercera, Parisi señaló "he seguido vigente, pero no en medios masivos. La exposición era relevante hacerla. Fuimos partícipes en el Rechazo, porque creíamos que el documento era malo. En virtud de aquello y de la importancia del Partido de la Gente, que somos el partido más grande, se me invitó a que diera mi opinión, y no le puedo decir que no a una concurrencia de tal magnitud, dados los problemas que vive Chile, que son muy preocupantes".

Luego, fue consultado por la importancia que debe tener el proceso constitucional con respecto a otros tópicos del país. Al respecto, aseguró que " el gobierno no entendió que perdió. Hay arrogancia, en particular del Presidente . No solamente perdió, sino que está haciendo una muy mala gestión. Estamos con una mesa bastante potente, discutiendo los bordes, pero estamos dejando de lado lo que pasa en La Araucanía, por ejemplo. Lo que estoy viendo es que por el orgullo de que salga la firma del Presidente Boric- como el mismo senador Macaya dice- en una nueva Constitución se pierden las prioridades de la gente".

"Yo prefiero que me arregle el narcoterrorismo que hay en el sur, la violencia y el descalabro económico que se viene y que se está viviendo en Chile antes que la discusión constitucional. Ya quedó demostrado que este gobierno no puede hacer dos cosas a la vez: que se dedique a solucionar el aspecto económico, la violencia y se haga una reflexión de verdad con respecto a la Constitución. Si ya se bajó el quórum de 2/3 a 4/7, ¿por qué no avanzamos en lo que ya tenemos acuerdo? Esta idea de hacer megaproyectos que al final quedan en nada… Hablemos de las prioridades. No podemos estar pensando en las vacaciones si no tienes plata para el almuerzo", zanjó.

"Ya nos demostró que no son capaces. Ese es mi problema. Hay gente que lo puede hacer, pero lo que he visto es que el gobierno no es capaz de hacer dos cosas. Y cuando hace más de dos cosas, las hace todas mal. Ese es mi problema. No veo un interlocutor válido en el gobierno, no lo veo", reflexionó.

"No soy 'facho' ni me interesa serlo"

El ingeniero comercial expresó que él está "con la gente", al momento que planteó que "lo que pasa es que -y aquí es donde viene una discusión muy interesante- estos pilares izquierda, centro y derecha son mucho más líquidos. La sociedad cambió. Tenemos un componente más líquido y ese es el que nosotros estamos llenando. ¿Qué es lo que la gente quiere? Cosas básicas, quiere seguridad, que no haya violencia, estabilidad económica y tener sueños de poder progresar. Es justo lo que Boric no se lo está dando y que tampoco se lo dio Piñera. Ahí es donde estamos nosotros".

Incluso, no descartó alianzas con políticos de otros partidos.

"El proyecto de la gente. Creo que hacer una primaria con la señora Jiles, Carter, la senadora Aravena, el senador Castro, más Parisi y Rubén Oyarzo sería un exitazo. Porque representamos a la gente. Chile ya no quiere más UDI, Renovación Nacional, Evópoli ni tampoco quiere la izquierda ni menos la súper izquierda. Necesitamos gente que represente el sentir de la ciudadanía, que la lea bien. Eso es lo que estoy buscando".

Posteriormente, se le relacionó con el concepto de populismo. Ante esto, Parisi indicó que "creo que la gente es más inteligente que aquello. Por ejemplo, ¿la gente en Chile quiere el fútbol? Sí, pero no voy a ir a ver el fútbol si hay violencia o si es malo. No hay que confundir que la gente es un rebaño que va de un lado para otro, no. Y la gente está entendiendo. ¿Sabe por qué? Gracias a las comunicaciones. Usted está en Santiago, supongo, y yo estoy en Estados Unidos. Y la gente ahora gasta más tiempo en esto. Creo que la gente entendió y por eso no es populismo, si la gente entiende ahora las cosas, y eso ha sido un avance significativo".