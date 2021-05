Gabriel Boric tras inscribir su candidatura presidencial: "No me acuerdo de Pamela Jiles"

La diputada había asegurado que Boric no conseguía las firmas porque "el pueblo no los quiere".

Este martes, el diputado Gabriel Boric (CS) inscribió su candidatura presidencial luego que su partido llegara a las 34 mil firmas que requería el proceso.

"Nos dijeron que era imposible, pero aquí estamos ¡Superamos la cantidad de firmas! Seremos parte de una primaria para construir unidad y ofrecer una alternativa de gobierno a este tan esperanzador nuevo Chile", dijo durante este lunes tras confirmar la noticia.

Sin embargo, fue durante este martes que el parlamentario opositor concurrió al Servel para inscribir su candidatura presidencial y, tras hacerlo, tuvo palabras para referirse al hecho y, además, para referirse a su par, Pamela Jiles.

"Ha sido muy bonito reivindicar la política como una herramienta colectiva para transformar la realidad. Tengo que estar a la altura de esta confianza que nos ha entregado la ciudadanía y eso significa ayudar a construir más unidad en las fuerzas de cambio, no más divisiones", aseguró.

En esa línea, aseguró que "esto no se va a ganar con declaraciones más, declaraciones menos, sino con mucho trabajo en terreno, en la calle. El Frente Amplio tiene una nueva oportunidad y tenemos que estar a la altura de la confianza que nos ha entregado la ciudadanía".

Al ser consultado sobre los dichos de Pamela Jiles, quien hace unos días aseguró que Boric no conseguía las firmas porque "el pueblo no los quiere", el parlamentario contestó: "No me acuerdo de Pamela Jiles".